اعتقال شاب بشبهة التخريب في كنيسة القديس أنطونيوس في يافا

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابًا من يافا في العشرينيات من عمره، بشبهة تخريب كنيسة القديس أنطونيوس وتحطيم تماثيل وصلبان داخلها.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شابًا من مدينة يافا، في العشرينيات من عمره، بشبهة تنفيذ أعمال تخريب وإلحاق أضرار بكنيسة القديس أنطونيوس في شارع "ييفت"، وذلك بعد حادثة وقعت صباح أمس الأحد.

وقالت الشرطة إن أفراد الشرطة من محطة يافا وخبراء الأدلة الجنائية وصلوا إلى الكنيسة فور تلقي بلاغ بشأن الأضرار، وبدأوا بجمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الحادثة، إلى جانب عمليات بحث عن المشتبه به.

وبحسب الشرطة، عثر أفرادها داخل الكنيسة على عدد من التماثيل وقد أُسقطت أرضًا وتحطمت إلى أجزاء، كما عُثر على صلبان مكسورة فوق المقاعد وعلى الأرض.

وأوضحت الشرطة أن أفراد محطة يافا أجروا خلال التحقيق سلسلة من إجراءات التحري وجمع المعلومات، وتمكنوا من تحديد هوية المشتبه به، قبل اعتقاله ونقله إلى محطة الشرطة للتحقيق معه.

وأكدت الشرطة أن التحقيق في القضية مستمر، فيما لم تُذكر في البيان خلفية أو دوافع محتملة لعملية التخريب.