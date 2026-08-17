جريمة قتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء في طمرة: قاصر أطلق النار على قريبه فأصابه بالخطأ

أعلنت الشرطة الإسرائيلية فك لغز مقتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء (34 عامًا) في طمرة، مشيرة إلى أن إطلاق النار استهدف قريبًا لأحد المتهمين، فيما أصيب أبو الهيجاء بالخطأ وتوفي متأثرًا بجروحه.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين فك لغز مقتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء (34 عامًا) في مدينة طمرة، إثر إطلاق نار داخل صالون حلاقة في 7 تموز/ يوليو الماضي، مشيرة إلى أن التحقيق أظهر أن مطلق النار استهدف قريبًا له كان داخل المكان، لكنه أصاب الحلاق أيضًا.

وبحسب الشرطة، أُصيب أبو الهيجاء وزبون يبلغ 39 عامًا بجروح خطيرة في إطلاق النار، وتوفي الحلاق لاحقًا متأثرًا بإصابته، فيما تشير التحقيقات إلى أن الخلفية تعود إلى نزاع عائلي عنيف مرتبط بالزبون المستهدف.

الضحية ياسر أبو الهيجاء

وقالت الشرطة إن منفذ إطلاق النار، وهو قاصر يبلغ 17 عامًا، وصل إلى المكان على دراجة كهربائية وأطلق النار باتجاه الضحيتين، فيما ساعده شاب آخر يبلغ 19 عامًا في الاستطلاع قبل الجريمة والهروب من المكان.

ووفقا للشرطة، يُشتبه بأن القاصر البالغ 17 عامًا نفذ إطلاق النار مستهدفًا عمه، فيما يُشتبه بأن المتهم الثاني، وهو ابن عم القاصر وابن شقيق الشخص الذي كان مستهدفًا، أجرى جولات استطلاعية قبل تنفيذ الجريمة وساعد مطلق النار على الفرار من المكان.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على الدراجة والملابس والخوذة المستخدمة خلال الجريمة مخبأة داخل حاوية، كما عُثر في هاتف المتهم القاصر على صورة يظهر فيها وهو يحمل مسدسين.

وأعلنت النيابة العامة في لواء حيفا، اليوم، تقديم لائحة اتهام ضد المتهمين، إلى جانب طلب تمديد اعتقالهما حتى انتهاء الإجراءات القضائية، أمام المحكمة المركزية في حيفا.