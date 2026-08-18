اتهام شاب من شقيب السلام بالتخطيط لهجوم بسيارة مفخخة في بئر السبع

اتهمت النيابة الإسرائيلية شابًا (20 عامًا) من شقيب السلام بـ"التخطيط لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة في بئر السبع، والتواصل مع جهات مرتبطة بالإرهاب وحيازة أسلحة وذخيرة"، وفق ما أعلنت الشرطة والشاباك.

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد الشاب عبد الله جرجاوي (20 عامًا) من قرية شقيب السلام، نسبت إليه "التخطيط لتنفيذ هجوم في مدينة بئر السبع، بينها هجوم بسيارة مفخخة، والاتصال بجهات مرتبطة بالإرهاب وحيازة أسلحة وذخيرة بصورة غير قانونية".

وبحسب بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، "اعتُقل جرجاوي في 19 تموز/ يوليو الماضي، إثر تحقيق مشترك أجرته الوحدة المركزية في لواء الجنوب والشاباك، للاشتباه في اتصاله بعميل أجنبي وحيازته أسلحة وتخطيطه لتنفيذ هجوم".

وزعمت الشرطة والشاباك أن "التحقيق أظهر تعرّض جرجاوي على مدى فترة طويلة لمحتويات مرتبطة بتنظيم داعش عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتماهيه مع إيديولوجية التنظيم، إضافة إلى مشاركته في مجموعات على تطبيق تلغرام جرى فيها تداول محتويات مرتبطة بداعش ونشاطات إرهابية".

وأضاف البيان أن "جرجاوي أجرى اتصالات مع جهات عبر الإنترنت، بينها شخص قدم نفسه على أنه ناشط إرهابي فلسطيني، وأنه نفذ أعمالًا تهدف إلى إعداد مواد متفجرة وتصنيع عبوة ناسفة، تمهيدًا لتنفيذ هجوم في نادي (الفوروم) في بئر السبع باستخدام سيارة مفخخة".

كما نسبت إليه "حيازة سلاح غير قانوني شبيه ببندقية M16 خلال آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 2026، إلى جانب أجزاء أسلحة وملحقات وذخيرة، وإطلاق النار بالسلاح في منطقة مفتوحة".

وذكرت الشرطة والشاباك أنه "خلال عام 2025 كانت بحوزته في منزله أسلحة عدة، بينها رشاش ماغ وبندقية كلاشينكوف وبندقية نيغف وبندقية M16، إضافة إلى مخازن وذخيرة".

وأشارت النيابة إلى أن "لائحة الاتهام تتضمن مخالفات أمنية، إلى جانب مخالفات تتعلق بحيازة أسلحة وذخيرة بصورة غير قانونية".

وبحسب الشرطة والشاباك، "أُحبط المخطط قبل تمكن جرجاوي من تنفيذه"، فيما لم تتضمن البيانات المنشورة تفاصيل بشأن تنفيذ أي اعتداء فعلي.

وتبقى هذه الادعاءات خاضعة للإجراءات القضائية، فيما لم يصدر حكم قضائي بحق المتهم حتى الآن.