التجمع يفتتح مخيم الهوية الـ21 بمشاركة عشرات الأطفال

افتتح التجمع الوطني الديمقراطي مخيم الهوية الواحد والعشرين بمشاركة عشرات الأطفال، في إطار مشروع تربوي يواصل الحزب تنظيمه منذ نحو ثلاثة عقود لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء والوعي بتاريخ الشعب الفلسطيني.

افتتح التجمع الوطني الديمقراطي فعاليات مخيم الهوية الواحد والعشرين، بمشاركة عشرات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، في إطار مشروع تربوي يواصل الحزب تنظيمه منذ نحو ثلاثة عقود.

ويستمر المخيم على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن برنامجًا يجمع بين التربية الوطنية والفعاليات الترفيهية والتثقيفية، إلى جانب ورشات إبداعية ونشاطات تهدف إلى تنمية المواهب والقدرات لدى الأطفال، في أجواء تجمع بين التعلم والتفاعل والترفيه.

وقال التجمع إن "مخيم الهوية يأتي ضمن مسيرة تربوية متواصلة أخذ على عاتقه من خلالها المساهمة في تثقيف أبناء المجتمع العربي منذ الصغر، من خلال مخيمات الهوية، مرورًا بمرحلة المراهقة والشباب عبر معسكرات اتحاد الشباب، وصولًا إلى المرحلة الجامعية من خلال منتديات الطلاب الجامعيين".

ويشرف على المخيم طاقم من الشابات والشبان الأعضاء في التجمع الوطني الديمقراطي، ممن شاركوا في فعاليات الحزب ومشاريعه الشبابية على مدار سنوات، وبينهم خريجو مخيمات الهوية ومعسكرات اتحاد الشباب، إلى جانب مشاركين سابقين في منتديات الطلاب الجامعيين.

ويُعد مخيم الهوية أحد أبرز المشاريع التي ينظمها التجمع الوطني الديمقراطي، بحسب الحزب، لما يضطلع به من دور في تنشئة أجيال متعاقبة على الوعي بالهوية الوطنية وتعزيز الانتماء للشعب الفلسطيني، إلى جانب التعرف على تاريخه ومحطاته وشخصياته الوطنية.

كما يتناول المخيم موضوعات مرتبطة بذاكرة النكبة الفلسطينية، والمسارات التاريخية والسياسية التي مر بها الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، وذلك من خلال مضامين وفعاليات ملائمة للفئات العمرية المشاركة.

وأكد التجمع أن "استمرار مخيم الهوية للعام الواحد والعشرين يعكس أهمية المشروع بالنسبة إليه، باعتباره مساحة تربوية تسعى إلى الجمع بين بناء الوعي الوطني وتطوير شخصية الطفل ومواهبه، ضمن إطار جماعي وثقافي".