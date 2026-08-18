اللجنة الشعبية في رهط ترفض إقامة "دار المعرفة اليهودية - الإسلامية"

رفضت اللجنة الشعبية في رهط إقامة ما تُسمّى "دار المعرفة اليهودية - الإسلامية" في المدينة، معتبرةً أنها "مشروع لا يحظى بتوافق مجتمعي"، ودعت إلى إلغائه وعدم استخدام اسم رهط في الترويج له.

رفضت اللجنة الشعبية في رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، إقامة ما تُسمّى "دار المعرفة اليهودية - الإسلامية" في المدينة، معتبرة أن النشاط بصيغته ومضمونه لا يستند إلى توافق مجتمعي ولا يعبّر عن إرادة أهل رهط.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنّها تؤمن بالحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب، لكنها ترفض "استغلال عناوين الحوار والتعايش لتمرير مشاريع ذات أبعاد سياسية أو إيديولوجية، أو تقديمها وكأنها تمثل المجتمع العربي في رهط".

وأكدت أن "رهط مدينة عربية، وأهلها ومؤسساتها هم أصحاب القرار في ما يُقام على أرضها"، مطالبة الجهات المنظمة بـ"إلغاء النشاط، وعدم استخدام اسم رهط أو مؤسساتها في الترويج له من دون موافقة واضحة من الجهات المحلية والمجتمعية".

ودعت اللجنة أهالي رهط إلى "اليقظة والوعي" ورفض ما وصفته بمحاولات فرض "أجندات خارجية" على المجتمع تحت أي عنوان.

وشددت على أن "رهط ليست ساحة لمشاريع مفروضة من الخارج، واسم رهط وموقف أهلها ليسا مادة للاستخدام في أي مشروع سياسي أو إيديولوجي".