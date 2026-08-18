اقتحم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بلدة بسمة طبعون قضاء حيفا مساء، الثلاثاء، وسط احتجاج ورفض الأهالي لهذه الزيارة الاستفزازية بمرافقة قوات معززة من الشرطة.
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واحتج مواطنون على الزيارة الاستفزازية لبن غفير، وعبروا عن رفضهم لسياساته العنصرية تجاه المواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة والتضييق والتحريض المتواصل بحقهم.
بن غفير يقتحم بلدة بسمة طبعون وسط احتجاج الأهالي وصدح مآذن المساجد pic.twitter.com/4YTIzHB87v— موقع عرب 48 (@arab48website) August 18, 2026
وصدحت مآذن المساجد في البلدة بالأذان والتكبيرات والتلاوات القرآنية بالتزامن مع اقتحام بن غفير، رفضا للسياسة الممنهجة ومشروع قانون تقييد الأذان الذي أقر بالقراءة التمهيدية في الكنيست.
ويأتي ذلك بعد ساعات من اقتحامه لحي الجواريش في مدينة الرملة، وهدم نحو 10 حظائر للمواشي والخيول بذريعة "البناء دون ترخيص".
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