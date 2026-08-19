أم الفحم: مصرع شاب في حادث دهس

أسفر حادث دهس وقع على مدخل مدينة أم الفحم عن مصرع الشاب عمر مهدي محاميد (17 عاما) وإصابة سائقة المركبة بجراح طفيفة.

لقي الشاب عمر مهدي محاميد (17 عاما) من أم الفحم مصرعه جراء تعرضه لحادث دهس على مدخل المدينة، عصر الأربعاء.

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وبحسب المعلومات الواردة، فإن الشاب كان يحاول عبور الشارع الرئيس الداخلي للمدينة من أجل الوصول إلى محطة حافلات، وقد تعرض للدهس من قبل سيارة مرت من المكان.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" بأن طاقمها قدم عمليات الإنعاش للشاب بعد إصابته في الرأس، وقد وصفت حالته بالحرجة، بيد أنه جرى إقرار وفاته لاحقا.

كما قدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لسائقة السيارة (30 عاما)، وقد وصفت حالتها بالطفيفة، وجرى نقلها إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 65 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث دهس وقعت على الشوارع والطرقات منذ مطلع العام الجاري.