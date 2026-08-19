الشرطة تقتحم مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديدة المكر

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات السرية وحرس الحدود، مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديدة المكر، وفتشت غرفًا فيها وألحقت أضرارًا بالممتلكات، وفق إدارة المدرسة، التي قالت إن الشرطة لم توضح أسباب المداهمة.

داهمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية و"الوحدات السرية" و"حرس الحدود" مدرسة الرحمة للتربية الخاصة في جديدة المكر بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، وأجرت عمليات تفتيش داخل المدرسة، قبل أن تخلع الباب الرئيسي وتقتحم مبنى المدرسة، بحسب ما أفادت إدارة المدرسة.

ووفقًا لإدارة المدرسة، وصلت القوات إلى المكان في نحو الساعة الرابع، فجر الأحد، وفتشت ساحة المدرسة ومحتوياتها، ثم قامت بخلع الباب الرئيسي والدخول إلى مبنى المدرسة، حيث فتشت غرفة المديرة وغرفة الممرضة، وعبثت بمحتوياتهما.

وأضافت الإدارة أن القوات أقدمت كذلك على تكسير وخلع خزائن داخل المدرسة، ما تسبب بأضرار مادية في عدد من مرافقها وممتلكاتها.

وبحسب إفادة إدارة المدرسة، لم تُبلغ المديرة مسبقًا بعملية المداهمة، كما لم تطلب القوات من إدارة المدرسة أو حارسها فتح الأبواب، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان فتح المدرسة أمام القوات دون الحاجة إلى خلع الأبواب وتكسير الممتلكات.

وقالت الإدارة إن الشرطة لم توضح لمديرة المدرسة سبب المداهمة أو طبيعة التفتيش الذي أجرته داخل المدرسة.

وبعد انتهاء العملية، غادرت القوات المكان، فيما بادر عدد من الجيران الذين شاهدوا ما جرى إلى الاتصال بمديرة المدرسة وإبلاغها بالحادثة.

وأبلغت مديرة المدرسة بدورها رئيس المجلس المحلي في جديدة المكر، الذي وصل إلى المكان برفقتها واطلع على الأضرار التي لحقت بالمبنى ومحتوياته.

وأكدت إدارة المدرسة أن الأضرار التي خلفتها عملية الاقتحام ستفرض تكاليف مالية لإصلاحها، مشيرة إلى أنها ستعمل على إعادة تأهيل الأجزاء والممتلكات التي تضررت.

ولم ترد، حتى إعداد هذا الخبر، إفادة رسمية من الشرطة الإسرائيلية حول أسباب اقتحام المدرسة أو طبيعة العملية التي نفذتها القوات داخلها.