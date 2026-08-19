الناصرة: اتهام شاب بحيازة مسدسين محشوّين بالرصاص

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب (19 عامًا) من الناصرة، بعد ضبط مسدسين محشوّين بالرصاص بحوزته، كانا مخبّأين تحت مقعد دراجته النارية.

قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب من مدينة الناصرة، بعد اعتقاله وضبط مسدسين محشوّين بالرصاص بحوزته، كانا مخبّأين تحت مقعد دراجته النارية، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

وفي التفاصيل، اعتقلت الشرطة شابًا (19 عامًا) من الناصرة، بعد الاشتباه بمحاولته الفرار من فحص أمني، وعثرت خلال تفتيش دراجته النارية على مسدسين محشوين بالرصاص، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن "أفراد شرطة الدراجات النارية في اللواء الشمالي لاحظوا، في الأول من آب/ أغسطس الجاري، دراجة نارية في الناصرة وكانت لوحة ترخيصها مطوية، قبل أن يحاول سائقها الفرار".

وأضافت أن "أفراد الشرطة أوقفوا الشاب وفتشوا الدراجة، فعثروا تحت مقعد السائق على مسدسين من نوعي كولت وإف إن، وكانا محشوّين بالرصاص".

وفي أعقاب التحقيق، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام وطلبًا لتمديد اعتقال الشاب حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، أمام المحكمة المركزية في الناصرة.

وبحسب الشرطة، ضُبط منذ بداية العام أكثر من 580 قطعة سلاح ووسيلة قتالية في اللواء الشمالي، في إطار ما وصفته بمكافحة الجريمة والعنف.