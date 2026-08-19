مصرع رجل وإصابة شابين بجروح خطيرة في حادث طرق قرب حيفا

أسفر حادث طرق وقع على شارع 2 قرب مدينة حيفا عن مصرع رجل وإصابة شابين بجروح خطيرة، وفي حادث آخر وقع بحيفا أصيب سائق دراجة نارية بجراح وصفت بالخطيرة.

من مكان الحادث على شارع 2 (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

لقي رجل، في الستينيات من عمره، مصرعه وأصيب شابان (30 و25 عاما) بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع على شارع 2 قرب مدينة حيفا؛ ليل الأربعاء – الخميس.

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ووصلت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وأقرت وفاة رجل عانى من إصابات بالغة الخطورة، وقدمت العلاجات الأولية لشابين وصفت حالتهما بالخطيرة ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.

وبحسب أفراد الطاقم الطبي، فإن "الحديث يدور عن حادث طرق صعب جدا، ومع وصولنا إلى المكان رأينا سيارتين خصوصيتين لحقت بهيكلهما أضرار كبيرة وبجانبهما 3 مصابين بينهم رجل كان فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس حيث لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وأضافوا "كما رأينا شابا بحالة خطيرة وغير مستقرة وشابا (آخر) بحالة خطيرة، إذ قدمنا لهما العلاجات الأولية التي تضمنت وقف النزيف وتضميد الجروح ثم نقلناهما بسيارتي العلاج المكثف إلى المستشفى".

من مكان حادث الدراجة النارية

وفي حادث آخر، أصيب شاب (22 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة جراء حادث دراجة نارية وقع في مدينة حيفا، وقد جرى نقله إلى المستشفى بعد تقديم العلاجات الأولية له.

وقال مضمد من الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا سائق دراجة نارية بوعيه بجانب الشارع وعلى مسافة بعيدة من الدراجة النارية، إذ قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 277 شخصا بينهم 107 مواطنون عرب لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام.