اجتماع طارئ في طمرة يقرّ خطوات قطرية لمواجهة تصاعد أوامر الهدم والإخلاء

اجتماع طارئ في طمرة يقرّ تشكيل هيئة تنسيق قطرية لمواجهة أوامر الهدم والإخلاء، والتحضير لمظاهرة أمام مكاتب "سلطة أراضي إسرائيل"، في ظل تحذيرات من اتساع دائرة استهداف البيوت العربية.

جانب من المشاركين في الاجتماع الطارئ في طمرة، اليوم

عقدت بلدية طمرة واللجنة الشعبية في المدينة بمشاركة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الخميس، اجتماعًا طارئًا موسعًا لبحث تصاعد أوامر الهدم والإخلاء التي وصلت مؤخرًا إلى عدد من البيوت في المدينة، ضمن ملفات قديمة أعيد تحريكها في الأشهر الأخيرة.

وجاء الاجتماع في ظل تصاعد سياسات الهدم والتضييق على المجتمع العربي، وبالتزامن مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وسط تحذيرات من أن الخطر الذي يواجه عددًا من البيوت في طمرة قد يمتد إلى بلدات عربية أخرى، في ظل تعدد الملفات المتعلقة بملكية الأراضي وتراخيص البناء وقضايا التخطيط والتنظيم.

تحذير من تصعيد قطري

افتتح الاجتماع وأداره رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، د. جمال زحالقة، الذي تناول أوضاع البيوت المهددة في طمرة، إلى جانب حالات مشابهة في عدد من البلدات العربية.

وأشار زحالقة إلى أن إعادة تحريك ملفات قديمة في هذه الفترة، بالتزامن مع تصاعد عمليات الهدم والإخلاء، تستوجب التعامل معها باعتبارها قضية جماعية تتطلب تحركًا منظمًا على المستوى القطري، وليس معالجة كل ملف بصورة منفردة.

من جانبه، استعرض رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي، المخاطر التي تواجه عددًا من البيوت في المدينة، وكذلك الملفات التي يواجهها أصحابها في قضايا ملكية الأراضي وتراخيص البناء وغيرها.

وأوضح أبو رومي المسارات والإمكانات المتاحة للتعامل مع الحالات المختلفة، مشددًا على أن الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية تتمثل في تجميد أوامر الإخلاء والهدم ومنع تنفيذها، بما يتيح توفير الوقت والمساحة القانونية والتخطيطية اللازمة لإيجاد حلول وتسوية أوضاع البيوت المهددة.

هيئة تنسيق قطرية

وطرح رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، مقترحًا لإقامة إطار مهني وتمثيلي قطري يتولى متابعة ملف أوامر الهدم والإخلاء، إلى جانب تنظيم خطوات احتجاجية على المستوى القطري.

كما دعا إلى تفعيل الضغط من خلال اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية على الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف وقف أو تجميد أوامر الهدم والإخلاء وإعادة فتح المجال أمام مسارات التسوية التي انتهى العمل بها مع نهاية عام 2022.

وتحدث رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، عن الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، بما في ذلك عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

وشدد غنايم على ضرورة استكمال هذه الجهود وتوسيعها، رغم ما وصفه بالمماطلة والتسويف من جانب بعض الجهات، مؤكدًا أهمية تفعيل المسار القضائي والقانوني بالتوازي مع التحرك الجماهيري والسياسي، بهدف لجم أوامر الهدم والإخلاء ومنع تنفيذها.

تحويل القضية إلى ملف جماعي

وشارك في النقاش ممثلو أحزاب وحركات سياسية، وأعضاء في بلدية طمرة، وممثلون عن بلدات عربية في المجالس الإقليمية والمدن الساحلية، حيث طرحوا مقترحات بشأن سبل مواجهة التصعيد.

ودعا المشاركون إلى الانتقال من التعامل مع أوامر الهدم والإخلاء باعتبارها ملفات فردية إلى التعامل معها كقضية جماعية وقطرية، تتطلب أدوات قانونية ومهنية وسياسية وجماهيرية مشتركة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على عدد من الخطوات العملية، أبرزها تشكيل هيئة تنسيق قطرية لمتابعة أوامر الهدم والإخلاء في طمرة وغيرها من البلدات العربية.

مسح شامل للبيوت المهددة

وبحسب القرارات، ستضم هيئة التنسيق ممثلين عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، والمؤسسات الحقوقية العربية، والمركز العربي للتخطيط البديل، والمؤسسات الفاعلة في هذا المجال، إضافة إلى بلدية طمرة والسلطات المحلية التي تشمل بيوتًا مهددة، واللجان الشعبية في البلدات المتضررة.

كما تقرر إشراك ممثلين عن النقب، الذي يواجه، بحسب المشاركين، تصعيدًا واسعًا في سياسات هدم البيوت وملاحقة المواطنين على أراضيهم.

وستعمل الهيئة على إجراء مسح قطري شامل لحصر البيوت والعائلات والملفات المهددة بالإخلاء أو الهدم، ودراسة كل حالة من جوانبها القانونية والتخطيطية، إلى جانب تنسيق واستنفاد المسارات القانونية والتخطيطية والسياسية والجماهيرية بهدف منع تنفيذ أوامر الهدم والإخلاء والعمل على إيجاد حلول وتسويات.

التحضير لمظاهرة قطرية

كما تقرر البدء بالتحضير لتنظيم مظاهرة قطرية أمام مكاتب "سلطة أراضي إسرائيل"، بمشاركة السلطات المحلية واللجان الشعبية والأحزاب والحركات السياسية والمؤسسات والأهالي المتضررين.

وتهدف المظاهرة إلى الاحتجاج على تصاعد أوامر الهدم والإخلاء، والمطالبة بتجميدها ووقف تنفيذها، وإتاحة المجال أمام مسارات قانونية وتخطيطية تفضي إلى حلول وتسوية الملفات القائمة.

وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أن قضية البيوت المهددة بالهدم والإخلاء لا تقتصر على أصحابها أو على مدينة طمرة، وإنما تمس المجتمع العربي بأكمله، في ظل استمرار أزمة التخطيط والبناء وتضييق الخناق على البلدات العربية.

وشددوا على أن مواجهة هذا التصعيد تتطلب توحيد الجهود المهنية والقانونية والسياسية والجماهيرية، والعمل بصورة جماعية ومنظمة، بما يمنع ترك العائلات المهددة بمفردها في مواجهة خطر فقدان بيوتها.