هدم منزلين وقطع أشجار في قرية عبدة بالنقب

هدم مفتشان من "سلطة أراضي إسرائيل"، اليوم الخميس، منزلين في قرية عبدة مسلوبة الاعتراف بالنقب باستخدام مركبات رباعية الدفع، كما قطعا نحو 10 أشجار، بينها أشجار حديثة الزراعة، وفق ناشط محلي.

هدم مفتشان من "سلطة أراضي إسرائيل"، اليوم الخميس، منزلين في قرية عبدة بصحراء النقب، جنوبي البلاد، بعد ربطهما بمركبات رباعية الدفع وسحبهما، فيما أقدما على قطع نحو 10 أشجار في القرية، وفق ما أفاد ناشط محلي.

وقال الناشط لـ"عرب 48" إن "مفتشين اثنين من سلطة أراضي إسرائيل اقتحما القرية صباح اليوم بمركبتين رباعيتي الدفع، وقاما بربط المنزلين بالمركبات وسحبهما، ما أدى إلى هدمهما وتدميرهما على الفور".

هدم مفتشان من "سلطة أراضي إسرائيل"، اليوم الخميس، منزلين في قرية عبدة مسلوبة الاعتراف بالنقب باستخدام مركبات رباعية الدفع، كما قطعا نحو 10 أشجار، بينها أشجار حديثة الزراعة، وفق ناشط محلي.



وأوضح أن "نحو ثمانية أفراد كانوا يسكنون في أحد المنزلين اللذين هُدما، وباتت هذه العائلة،… pic.twitter.com/WatkZk2hkB — موقع عرب 48 (@arab48website) August 20, 2026

وأضاف أن "المفتشين قطعا، إلى جانب ذلك، نحو 10 أشجار، بينها أشجار زُرعت حديثًا، في مشهد أثار استهجان الأهالي".

وأوضح أن "نحو ثمانية أفراد كانوا يسكنون في أحد المنزلين اللذين هُدما، وباتت هذه العائلة، على الأقل اليوم، من دون مأوى يحميها من أشعة الشمس الحارقة".

وأكد الناشط أن "عملية الهدم وقطع الأشجار جرت من دون أي إنذار أو إخطار مسبق، ومن دون وجود قوات شرطة أو إبراز أوامر رسمية بالهدم وقطع الأشجار".