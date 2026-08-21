عرابة البطوف: مقتل الشاب بدران أنور بدارنة في جريمة إطلاق نار

قُتل شاب يبلغ 31 عامًا، صباح اليوم الجمعة، إثر إصابته بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب مدينة عرابة، وأعلن طاقم طبي وفاته في المكان.

من مكان جريمة القتل قرب عرابة البطوف، فجر اليوم (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

قُتل شاب يبلغ من العمر 31 عامًا، صباح اليوم الجمعة، جراء إصابته بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت بالقرب من مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

ضحية الجريمة بدران بدارنة

وضحية جريمة إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في عرابة هو الشاب بدران أنور بدارنة، من سكان المدينة.

وأفادت مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن بلاغًا ورد إلى مركزها عند الساعة 06:23 حول مصاب في حادثة عنف قرب عرابة، حيث وصل طاقم طبي إلى المكان وعثر على الرجل فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابة نافذة.

وأجرى الطاقم الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن إصابته كانت حرجة، وأعلن وفاته في المكان.

وقال مسعف "نجمة داود الحمراء" ليئور غلايزر إن "الطواقم حاولت التعامل مع إصابة الرجل، لكن خطورتها حالت دون إنقاذ حياته".

ووصلت قوات الشرطة إلى المكان، وباشرت بجمع الأدلة من موقع الجريمة، فيما قالت الشرطة إن خلفية الواقعة وظروفها لا تزال قيد الفحص.

152 قتيلًا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

ترفع جريمة القتل الأخيرة حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 152 قتيلًا وقتيلة، وسط استمرار موجة الجريمة المنظمة وتصاعد الشعور بانعدام الأمن، من دون مؤشرات على تراجعها.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، فيما تتواصل الانتقادات للشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالفشل في مواجهة منظمات الجريمة، إلى جانب ضعف التحقيق في العديد من جرائم القتل ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتواصل جرائم القتل حصد أرواح المواطنين العرب، في ظل ارتفاع متواصل في الحصيلة السنوية للضحايا واستمرار حالة القلق التي تعصف بالمجتمع العربي.