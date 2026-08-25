الشرطة الإسرائيلية تعتقل 18 عاملا من الضفة الغربية في الطيبة وقلنسوة

نفذت الشرطة حملة في الطيبة وقلنسوة، أسفرت عن "ضبط أسلحة وذخيرة ومخدرات وأموال، وتوقيف 18 فلسطينيًا" بزعم "عدم حيازتهم تصاريح"، إلى جانب توقيف مشتبهين وتحرير مخالفات مرورية.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، خلال حملة واسعة نفذتها في مدينتي الطيبة وقلنسوة، في إطار ما صفته بأنه "نشاط أمني ومروري مكثف"، 18 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بدعوى "وجودهم في البلاد من دون تصاريح"، إلى جانب توقيف مشغّل "حاول الفرار من المكان".

وبحسب الشرطة، شاركت في الحملة قوات من الشرطة و"الحرس الوطني"، ونفذت عمليات تفتيش في عدد من المواقع، أسفرت عن "ضبط أسلحة نارية وذخيرة، إضافة إلى مسدسات من نوع (إيرسوفت)، ومواد يشتبه بأنها مخدرات، ومبالغ مالية".

ووفقا للشرطة فقد أوقف أفرادها "عددًا من المشتبه بهم للتحقيق، فيما جرى توقيف 18 فلسطينيًا بزعم دخولهم إلى البلاد أو وجودهم فيها من دون تصاريح قانونية، كما أوقف مشغّل للاشتباه بتشغيلهم، بعدما حاول الفرار خلال تنفيذ النشاط".

وفي الجانب المروري، حررت الشرطة 15 مخالفة، كما أنزلت دراجة نارية عن الشارع لمدة 30 يومًا، وذلك على خلفية "ضبط شابة تقودها من دون رخصة قيادة".

وادعت الشرطة أن النشاط يأتي ضمن ما وصفته بـ"تكثيف الإجراءات ضد مخالفات القانون، بما يشمل حيازة الأسلحة والذخيرة، تشغيل فلسطينيين من دون تصاريح، ومخالفات المرور".

وتأتي هذه الحملة في وقت تكثف فيه الشرطة الإسرائيلية أنشطتها في البلدات العربية، تحت عنوان "مكافحة الجريمة والأسلحة غير المرخصة، في ظل استمرار انتشار السلاح وارتفاع معدلات الجريمة والعنف في المجتمع العربي".