اتهام شاب من الرملة بقتل محامٍ بدافع مالي

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب من الرملة، نسبت إليه قتل المحامي أربيل فيلدمان بإطلاق ست رصاصات عليه داخل مكتبه في ريشون لتسيون، بدافع مالي، وفقًا للائحة الاتهام.

قدّمت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة المركزية في اللد، لائحة اتهام ضد أحمد الرغوب (24 عامًا) من الرملة، نسبت إليه قتل المحامي أربيل فيلدمان عمدًا، في ظروف مشددة، بدافع مالي.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة في لواء المركز، فإن فيلدمان مثّل الرغوب في إجراءات مدنية مختلفة أمام شركة تأمين، على خلفية حادث طرق تعرض له. ولم يكن المتهم راضيًا عن وتيرة التقدم في دعوى بقيمة نحو 18 ألف شيكل، كان المحامي قد تقدم بها نيابة عنه.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الرغوب قرر، على خلفية ذلك، قتل المحامي، وتزوّد بمسدس لتنفيذ الجريمة.

وفي 4 آب/ أغسطس الجاري، وخلال ساعات الظهر، وصل المتهم إلى مكتب فيلدمان في وسط مدينة ريشون لتسيون، وهو يخفي المسدس في ملابسه، ثم أطلق عليه ست رصاصات من مسافة قصيرة، أصابته في الجزء العلوي من جسده ورأسه ويده. وأُعلن عن وفاة المحامي في المكان متأثرًا بجروحه.

وبعد إطلاق النار، غادر المتهم المبنى عبر الدرج، وركض إلى سيارته وغادر المكان. وخلال فراره، تخلّص من هاتفه المحمول والمسدس، في محاولة، بحسب النيابة، لعرقلة سير القضاء.

وبعد نحو ساعتين، سلّم الرغوب نفسه إلى الشرطة في مدينة أشدود، وقال إنه قتل المحامي بدافع مالي.

وطلبت النيابة العامة تمديد توقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه، مشيرة إلى أن سلوكه يدل على خطورته واستهانته بالقانون.

وقالت المحامية سارة طال، في طلب التوقيف، إن الاعتداء على محامٍ أثناء تأديته عمله بصورة قانونية وتمثيله موكله يشكل "تجاوزًا لخط أحمر"، ويمس بالإنسان وعائلته وبالمصلحة العامة المتمثلة في حماية المحامين وتمكينهم من أداء عملهم بأمانة ومن دون الخوف على حياتهم.