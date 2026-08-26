اللجنة الشعبية في الناصرة تطالب اللجنة المعينة في البلدية باعتماد العربية في رسائلها

طالبت اللجنة الشعبية في الناصرة البلدية باعتماد العربية في رسائلها الرسمية، وإعادة صياغة المراسلات، خصوصًا المتعلقة بالجباية، بلغة أكثر هدوءًا واحترامًا للسكان.

طالبت اللجنة الشعبية في الناصرة، في كتاب وجهته إلى رئيس اللجنة المعيّنة لإدارة البلدية، باعتماد اللغة العربية في المراسلات الرسمية الموجهة إلى سكان المدينة، واعتماد صياغة أكثر هدوءًا واحترامًا، خصوصًا في الرسائل المتعلقة بالجباية والمستحقات المالية.

وجاءت مطالبة اللجنة في أعقاب رسالة أخيرة أرسلتها البلدية إلى السكان بشأن تسديد المستحقات، وكانت باللغة العبرية فقط، الأمر الذي اعتبرت اللجنة أنه يصعّب فهم مضمونها على شريحة من الأهالي، ولا سيما كبار السن الذين لا يجيدون قراءة العبرية.

إعلان باللغة العبرية موجه لسكان الناصرة

وأشارت اللجنة إلى أن مضمون الرسالة وصياغتها قد يُفهمان على أنهما يحملان طابعًا تهديديًا، مؤكدة أن مطالبة المواطنين بتسديد المستحقات يمكن أن تتم بلغة واضحة ومحترمة، من شأنها تشجيع التعاون بدلًا من خلق شعور بالوعيد.

وأكدت اللجنة الشعبية تفهمها لأهمية جباية المستحقات المالية للبلدية، لكنها شددت على ضرورة أن ترافق ذلك مراسلات باللغة العربية ونهج يحترم المواطنين، بما يسهم في تعزيز الثقة والتعاون بين البلدية وأهالي المدينة.

ودعت اللجنة إلى اعتماد التواصل باللغة العربية في الرسائل الرسمية الموجهة إلى الجمهور العربي في الناصرة، وإعادة النظر في أسلوب صياغة المراسلات، بما يضمن وضوحها ويحافظ على كرامة المواطنين.