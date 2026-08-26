دراسة جديدة: معلمو التعليم العربي في ذيل ترتيب مهارات المعلمين في إسرائيل

كشفت دراسة جديدة لمؤسسة "شورش" أن معلّمي التعليم العربي يسجّلون أدنى مستويات المهارات بين معلمي التيارات التعليمية في إسرائيل، بفجوات تصل إلى 51 نقطة في القراءة، وسط أداء إسرائيلي متدنٍ أيضًا مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

فجوات بعشرات النقاط تفصل بين معلّمي التعليم العربي ومعلّمي سائر التيارات التعليمية؛ إذ يبلغ المعدّل العام لمعلّمي التعليم العربي 228 نقطة فقط، مقابل 261 في التعليم الحريدي، و268 في التعليم الرسمي، و271 في التعليم الرسمي الديني، فيما يبلغ معدّل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نحو 281 نقطة.

ويستدل من دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة "شورش" للبحوث الاقتصادية والاجتماعية عن فجوات كبيرة في مستوى مهارات المعلّمين بين مختلف تيارات التعليم في إسرائيل، وتضع معلّمي التعليم العربي في ذيل الترتيب.

وأعدّت الدراسة د. ياعيل ملتسر، استنادًا إلى بيانات المسح الدولي للمهارات (PIAAC) للأعوام 2022-2023، وفحصت مهارات المعلّمين في القراءة والرياضيات وحلّ المشكلات. وفي المجالات الثلاثة، سجّل معلّمو التعليم العربي أدنى النتائج بين التيارات التعليمية الأربعة التي شملتها الدراسة.

عشرات النقاط تفصل بين معلّمي التعليم العربي وسائر التيارات التعليمية

يبلغ المعدّل العام لمعلّمي التعليم العربي في مجالات المهارات الثلاثة 228 نقطة، مقابل 261 نقطة في التعليم الحريدي، و268 نقطة في التعليم الرسمي، و271 نقطة في التعليم الرسمي الديني، فيما يبلغ المعدّل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نحو 281 نقطة.

وفي التفاصيل، يبلغ معدّل معلّمي التعليم العربي في القراءة 226 نقطة، مقابل 266 نقطة في التعليم الحريدي، و275 نقطة في التعليم الرسمي، و277 نقطة في التعليم الرسمي الديني.

وفي الرياضيات، يبلغ معدّل معلّمي التعليم العربي 238 نقطة، مقابل 264 نقطة في التعليم الحريدي، و277 نقطة في كل من التعليم الرسمي والتعليم الرسمي الديني.

أما في حلّ المشكلات، فيبلغ معدّل معلّمي التعليم العربي 220 نقطة، مقابل 253 نقطة في التعليم الحريدي، و251 نقطة في التعليم الرسمي، و258 نقطة في التعليم الرسمي الديني.

وبذلك تصل الفجوة بين معلّمي التعليم العربي والتيار الذي سجّل أعلى نتيجة إلى 51 نقطة في القراءة، و39 نقطة في الرياضيات، و38 نقطة في حلّ المشكلات.

فجوات التعليم العربي تبرز داخل جهاز تعليمي يتخلّف بدوره عن دول OECD

تكتسب هذه النتائج أهمية أكبر في ضوء موقع إسرائيل المتدني في المقارنة الدولية. فبحسب الدراسة، يسجّل المعلّمون في إسرائيل نتائج أدنى من نظرائهم في دول OECD في مجالات المهارات الثلاثة ولدى جميع الفئات العمرية.

وعند احتساب المجالات الثلاثة معًا، تحتل إسرائيل المرتبة الـ16 من بين 19 دولة شملتها المقارنة، ولا تأتي بعدها سوى إيطاليا ولاتفيا وبولندا.

داخل المجتمع العربي: فروق محدودة نسبيًا بين المعلّمين وغيرهم من ذوي التحصيل الأكاديمي المماثل

وتكشف الدراسة عن صورة أكثر تعقيدًا عند مقارنة المعلّمين العرب بعاملين عرب آخرين يحملون مؤهلات أكاديمية مماثلة.

فبين العرب من خريجي الجامعات، تتفوّق نتائج المعلّمين بنسبة 1.3% في القراءة، وتتراجع بنسبة 2.7% في الرياضيات، فيما تتطابق النتائج في حلّ المشكلات، مقارنة بخريجي الجامعات العاملين في مهن أخرى.

أما بين خريجي الكليات العرب، فتتراجع نتائج المعلّمين بنسبة 0.5% في القراءة و1.7% في الرياضيات، بينما تتفوّق بنسبة 1.9% في حلّ المشكلات.

وتشير هذه النتائج إلى أن الفروق داخل المجتمع العربي بين المعلّمين وأصحاب المؤهلات الأكاديمية المماثلة العاملين في مهن أخرى محدودة نسبيًا، ولا تسير في اتجاه واحد.

بن دافيد: النتائج المتعلقة بالتعليم العربي يجب أن تدق ناقوس الخطر

وقال رئيس مؤسسة "شورش، بروفيسور دان بن دافيد، إن "النتائج المتعلقة بالتعليم العربي يجب أن تدق ناقوس الخطر. يأتي معلّمو التعليم العربي في ذيل ترتيب مهارات المعلّمين في إسرائيل، وبفارق كبير عن المعلّمين في التيارات التعليمية الأخرى، وذلك في دولة تُعدّ فيها مهارات المعلّمين متدنية أصلًا مقارنة بالدول المتقدمة".

وأضاف أن "جودة المعلّمين هي أحد أهم العوامل التي تحدد قدرة جهاز التعليم على تزويد الأطفال بالأدوات التي تمكّنهم لاحقًا من الاندماج في التعليم العالي وسوق العمل. وعندما تكون مهارات المعلّمين في التعليم العربي متدنية إلى هذا الحد، يصعب توقّع أن ينجح جهاز التعليم في تقليص الفجوات القائمة في المجتمع الإسرائيلي".

وأكد بن دافيد أن "المطلوب استثمار مركّز في التعليم العربي، إلى جانب تغيير الطريقة التي تستقطب بها إسرائيل المعلّمين ذوي المهارات العالية وتؤهلهم وتحافظ عليهم داخل جهاز التعليم. ومن دون معالجة جذور المشكلة، قد تنتقل هذه الفجوات من جيل إلى جيل."

نبذة عن مؤسسة "شورش"

مؤسسة "شورش" للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، برئاسة بروفيسور دان بن دافيد، هي معهد مستقل وغير تابع لأي جهة، يُعنى بأبحاث السياسات ويجري دراسات تستند إلى الحقائق حول الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل.

وتضع المؤسسة نتائج أبحاثها في متناول صنّاع القرار والجمهور في إسرائيل وخارجها، من خلال إحاطات ومنشورات واضحة وميسّرة تتناول جذور القضايا الأساسية التي تواجهها الدولة وطبيعتها وحجمها.

كما تطرح المؤسسة بدائل في مجال السياسات تهدف إلى تحسين رفاه مختلف شرائح المجتمع في إسرائيل وتوسيع فرص المساواة بين مواطنيها.