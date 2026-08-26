مصرع شخص خلال مطاردة شرطية قرب القدس

توفي شخص بعد تحطم مركبته خلال مطاردة للشرطة الإسرائيلية في القدس، بدأت إثر الاشتباه بسرقة السيارة، وانتهت باصطدامها بعد قيادتها بشكل خطر وعكس اتجاه السير، فيما أسفر الحادث أيضاً عن إصابة مدني وشرطي بجروح طفيفة.

لقي شخص مصرعه فجر الأربعاء، إثر حادث سير وقع خلال مطاردة شرطية قرب القدس، تخللها إطلاق النار على المركبة التي كان يستقلها، بعدما اشتبهت الشرطة بأنه يقود سيارة مسروقة ويحاول الفرار.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها رصدوا خلال ساعات الليل مركبة يُشتبه بأنها سُرقت من حي قطمون في القدس، وحاولوا إيقافها، إلا أن سائقها واصل الفرار، وقاد بشكل خطر وعكس اتجاه حركة السير، ما شكل خطرا على مستخدمي الطريق.

وأضافت الشرطة أن عناصرها أطلقوا النار على عجلات المركبة لإجبار السائق على التوقف، لكنه واصل القيادة، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويتسبب بحادث ذاتي عند تقاطع الطور في القدس الشرقية، حيث اصطدمت المركبة بعمود وسيارة خاصة.

وأصيب في الحادث أيضا شخص وأحد أفراد الشرطة بجروح طفيفة، فيما نقل السائق إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته متأثرا بإصاباته.

وفاة شاب من مقيبلة متأثرا بجراحه في حادث طرق قرب العفولة

أعلن عن وفاة الشاب فهمي زيادات، في العشرينيات من عمره من قرية مقيبلة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خاصة على الطريق السريع 675، بالقرب من كيبوتس "نير يافي" قرب العفولة.

وكان زيادات يقود السيارة الخاصة عند وقوع الحادث، وقد تزوج قبل نحو شهر. كما أصيب شخص آخر في الحادث بجروح خطيرة، ونقل لتلقي العلاج في مستشفى "هعيمك" في العفولة، حيث أعلن عن وفاة لاحقا.