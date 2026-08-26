وقفة في قلنسوة تطالب بإقالة المحاسب المراقب للبلدية بشبهة التحرش

احتجّ العشرات في قلنسوة، اليوم الأربعاء، مطالبين بإقالة المحاسب المراقب المعيّن من وزارة الداخلية، على خلفية شكوى ضده بشبهة التحرش بسيدة من المدينة.

جانب من الوقفة الاحتجاجية في قلنسوة، اليوم

شارك العشرات من أهالي قلنسوة، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية، للمطالبة بإقالة المحاسب المراقب المعيّن من قِبل وزارة الداخلية، وذلك في أعقاب شكوى قُدّمت ضده بشبهة التحرش بسيدة من المدينة.

وكانت بلدية قلنسوة قد تقدمت بشكوى إلى وزارة الداخلية، طالبت فيها بفصل الموظف، فيما أوقفت الوزارة والشرطة الموظف عن العمل إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق.

ووقعت الحادثة قبل نحو ثلاثة أسابيع، عندما كانت السيدة في مبنى البلدية لإجراء معاملات تتعلق بضريبة المسقفات "الأرنونا"، حيث يُشتبه بأن الموظف تحرش بها لفظيًا، ما دفعها إلى تقديم شكوى رسمية إلى الشرطة والبلدية.

وأثارت الحادثة حالة من الغضب والاستنكار بين الأهالي، الذين طالبوا بإقالة الموظف بشكل نهائي.

ونظّم الأهالي اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى البلدية، رفعوا خلالها لافتات كُتبت عليها شعارات ومطالب، من بينها: "نطالب بإقالة المتحرش فورًا"، و"لا للتحرش بأي امرأة"، و"بيئة عمل آمنة حق مش منّة"، و"كرامة نسائنا خط أحمر.. ارحل".