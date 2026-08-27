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27/08/2026 - 14:54

اتهام 4 شرطيين بالاعتداء على 3 شبان في المشهد

اتهم قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) أربعة شرطيين من محطة الناصرة، بينهم متطوع، بالاعتداء بالضرب والركل على ثلاثة شبان، بينهم قاصر، في المشهد، خلال نيسان/ أبريل 2024.

اتهام 4 شرطيين بالاعتداء على 3 شبان في المشهد

توضيحية (مصدر الصورة: الشرطة)

قدّم قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد أربعة أفراد شرطة من محطة الناصرة، بينهم متطوع في الشرطة، نسبت إليهم الاعتداء على ثلاثة شبان، بينهم قاصر، في قرية المشهد، وفقًا لما ورد في لائحة الاتهام.

وتعود الحادثة، بحسب لائحة الاتهام، إلى نيسان/ أبريل 2024، عندما أوقف أفراد الشرطة سيارة كان يستقلها الشبان، بعد أن اشتبهوا بأن ركابها شتموهم.

ووفقًا للائحة الاتهام، أقدم أفراد الشرطة على ضرب الشبان وركلهم والاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

وتأتي لائحة الاتهام بعد تحقيق أجراه قسم التحقيق في ملابسات الاعتداء، فيما ستنظر المحكمة في التهم المنسوبة إلى أفراد الشرطة.

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