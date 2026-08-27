حيفا: إصابة مسنّ (70 عاما) بجراح خطيرة بجريمة إطلاق نار

أُصيب مسنّ بجراح خطيرة إثر إطلاق نار في حيفا، بجريمة تأتي في ظل تفشي الجريمة المنظمة بالمجتمع العربي، حيث بلغت حصيلة القتلى 152 قتيلا منذ بداية العام، وسط تقاعس الشرطة.

أُصيب مسنّ يبلغ من العمر 70 عاما، بجراح خطيرة، بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة حيفا، قبيل انتصاف ليل الأربعاء.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى موقع ارتكاب الجريمة، إنه تلقّى "بلاغا عند الساعة 23:11، يفيد بإصابة رجل في شارع... في حيفا"، مضيفا أن "طاقم الإسعاف باشر في تقديم العلاج الطبي ونقل المصاب الذي يبلغ من العمر نحو 70 عاما إلى مستشفى ’رمبام’".

وأكّد أن "حالته وُصفت بالخطيرة"، مشيرا إلى أنه "كان يعاني من اضطراب في الوعي، وإصابات نافذة" اخترقت جسده.

وأفادت مصادر محلية، بأن المسنّ تعرّض لإطلاق نار، ما أسفر عن إصابته.

وقال أفراد من الطاقم الطبي: "وجدنا المصاب ملقىً على الأرض في حالة اضطراب في الوعي، وكان يعاني من إصابات نافذة خطيرة".

وتابعوا: "قمنا بتقديم العلاج الطبي المنقذ للحياة، ونقلناه إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة".

152 قتيلا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

ووصلت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 152 قتيلا وقتيلة، وسط استمرار موجة الجريمة المنظمة وتصاعد الشعور بانعدام الأمن، من دون مؤشرات على تراجعها.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، فيما تتواصل الانتقادات للشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية الفشل في مواجهة منظمات الجريمة، إلى جانب ضعف التحقيق في معظم جرائم القتل، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتواصل جرائم القتل حصد أرواح المواطنين العرب، في ظل ارتفاع متواصل في الحصيلة السنوية للضحايا، واستمرار حالة القلق التي تعصف بالمجتمع العربي.