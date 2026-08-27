حيفا: اعتقال مشتبه بإطلاق النار على مسن بشبهة نزاع حول الميراث

اعتقلت الشرطة شابًا (28 عامًا) من حيفا، للاشتباه بإطلاق النار على مسن (72 عامًا) وإصابته بجراح خطيرة، في جريمة يُشتبه بأنها وقعت على خلفية نزاع حول الميراث.

أعلنت الشرطة اعتقال شاب (28 عامًا) من سكان حيفا، للاشتباه بإطلاق النار على مسن (72 عامًا) وإصابته بجراح خطيرة، في جريمة إطلاق نار وقعت قبيل منتصف ليل الأربعاء في المدينة.

وبحسب الشرطة، تلقى أفرادها بلاغًا حول إطلاق نار في أحد شوارع حيفا، وباشروا التحقيق في ملابسات الحادث، فيما نُقل المصاب إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.

وقال طاقم طبي إنه عثر على المصاب ملقى على الأرض، وهو يعاني من اضطراب في الوعي وإصابات نافذة في جسده، مشيرًا إلى أن حالته وُصفت بالخطيرة.

وأضاف الطاقم أن المصاب تلقى العلاج الطبي المنقذ للحياة في المكان، قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ووفقًا للتحقيق الأولي للشرطة، فإن خلفية الحادث جنائية، ويُشتبه بأنها تعود إلى نزاع حول الميراث.

ومن المقرر أن تطلب الشرطة من المحكمة تمديد توقيف المشتبه به، لاستكمال التحقيق في ملابسات الحادث.