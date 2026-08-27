مصرع رجل في الطيبة وشاب من أم القطف بحادثي طرق

توفي الشاب علاء جبر كبها من أم القطف، متأثرا بجراحه الحرجة إثر حادث دراجة نارية على شارع 4 قرب الخضيرة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

شهدت منطقة المثلث، الخميس، حادثي طرق أسفرا عن مصرع رجل في الستين من عمره بمدينة الطيبة، والشاب علاء جبر كبها من أم القطف، متأثرا بجراحه إثر حادث دراجة نارية وقع على شارع 4 قرب الخضيرة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين.

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ولقي الشاب علاء جبر كبها (25 عاما)، من سكان قرية أم القطف في المثلث الشمالي، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة إثر حادث دراجة نارية وقع على شارع رقم 4 بالقرب من مدينة الخضيرة.

كانت طواقم نجمة داود الحمراء قد تلقت بلاغًا حول حادث طرق أسفر عن إصابة شاب، فتوجهت إلى المكان وقدمت له الإسعافات الأولية، وأجرت له عمليات إنعاش مكثفة، قبل نقله بحالة حرجة جدا إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

المرحوم علاء جبر كبها

ورغم محاولات إنقاذ حياته، أقر الطاقم الطبي في المستشفى وفاته متأثرًا بإصابته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشاب فقد السيطرة على الدراجة النارية وانزلق بها، دون أن تتضح أسباب الحادث بشكل نهائي حتى الآن.

كان في العمل وخرج لشراء غرض.. مصرع حكم بلعوم دهسا في الطيبة

لقي حكم بلعوم مصرعه (60 عاما)، صباح الخميس، إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة الطيبة، خلال خروجه من مكان عمله لشراء غرض.

المرحوم حكم بلعوم

وأفادت مصادر محلية بأن بلعوم كان في طريقه لقضاء حاجة قصيرة عندما تعرض للدهس، ما أسفر عن إصابته بجراح بالغة الخطورة، أُعلن على إثرها عن وفاته في مكان الحادث.

مكان حادث الدهس في الطيبة (الإسعاف)

وأفادت نجمة داود الحمراء أن طواقمها وصلت إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغ عند الساعة 06:40، وعثرت على الرجل فاقدا للوعي، دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات خطيرة ومتعددة.

وأجرت الطواقم الفحوصات اللازمة، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في مكان الحادث.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

300 قتيل بحوادث الطرق منذ مطلع العام بينهم 110 عرب

يواصل شبح حوادث الطرق حصد الأرواح في البلاد، إذ بلغ عدد ضحاياها منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم 300 قتيل، بينهم 110 مواطنين عرب، وفق معطيات السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

وتسلط هذه الأرقام الضوء مجددا على أزمة السلامة المرورية، في ظل استمرار ارتفاع أعداد الضحايا، وبشكل خاص في المجتمع العربي الذي يسجل معدلات مرتفعة من الوفيات جراء حوادث الطرق مقارنة بنسبة السكان.

وبحسب المعطيات، يشكل المواطنون العرب نحو 38% من إجمالي قتلى حوادث الطرق منذ بداية العام، مقابل نحو 22% من إجمالي السكان، ما يعكس فجوة واضحة في مستوى الأمان على الطرق بين المجتمع العربي وبقية السكان.