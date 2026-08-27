مصرع يوسف مرعي من المشهد إثر تعرضه للدهس على شارع 65 قرب العفولة

لقي يوسف فاروق بركات مرعي (48 عامًا) مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه للدهس على شارع 65 قرب العفولة، بعدما ترجل من آلية عمل تعطلت على جانب الطريق لفحص الخلل.

من مكان الحادث قرب العفولة، اليوم (تصوير طاقم الإسعاف)

لقي يوسف فاروق بركات مرعي (48 عامًا) من بلدة المشهد مصرعه، اليوم الخميس، إثر تعرضه للدهس من قبل سيارة على شارع 65 قرب العفولة، وذلك أثناء ترجله من آلية عمل كان يستقلها بعد تعرضها لخلل.

ضحية الحادث يوسف مرعي

وبحسب المعلومات المتوفرة، توقفت آلية العمل التي كان مرعي يعمل عليها على جانب الشارع إثر عطل، وترجل منها لفحص الخلل، قبل أن يتعرض للدهس من قبل سيارة ويفارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" أن طواقم الإسعاف تلقت عند الساعة 13:33 بلاغًا حول إصابة عابر سبيل إثر تعرضه للدهس من قبل سيارة على شارع 65 قرب العفولة.

وأضاف أن الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أجرت الفحوصات للمصاب، لكنها اضطرت إلى إقرار وفاته متأثرًا بإصابته الحرجة.

وقال المسعفان نير مسكوبيتس ويوسف يمين: "عندما وصلنا إلى المكان رأينا الرجل ملقى على الشارع قرب شاحنة، وكان فاقدًا للوعي، بلا نبض ولا تنفس. قيل لنا إنه توقف على ما يبدو على جانب الشارع بسبب خلل. أجرينا له فحوصات طبية، لكن إصابته كانت حرجة واضطررنا إلى إقرار وفاته".

ويأتي الحادث في ظل استمرار وقوع حوادث دهس قاتلة على الشوارع الرئيسية، وسط دعوات متكررة إلى تعزيز إجراءات السلامة وحماية العاملين والمركبات المتوقفة على جوانب الطرق.