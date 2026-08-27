الشرطة تقتحم سهرة عرس في معاوية وتصيب شابا

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة أم الفحم، مساء الأربعاء، سهرة بعد الحنّا في قرية معاوية، وأطلقت قنابل واعتدت على أحد الشبان، وفق إفادات حاضرين، وسط غياب توضيح رسمي بشأن أسباب الاقتحام.

اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، ساحة إقامة "سهرة ما بعد الحنّا" في قرية معاوية بمنطقة وادي عارة، وسط أجواء من التوتر والاستياء بين الحاضرين، في مشهد أعاد إلى الأذهان اقتحام أحد الأعراس في أم الفحم.

وبحسب إفادات حاضرين، أطلقت قوات الشرطة قنابل بشكل مفاجئ أثناء تناول الشبان وجبة العشاء، قبل أن تقتحم المكان وتعتدي بالضرب على أحد الشبان، ما أسفر عن إصابته بجراح وكدمات في أنحاء مختلفة من جسده، فيما تعرض آخرون، وفق الإفادات، للتنكيل.

وأجرت الشرطة تفتيشات في المكان، فيما أفاد الحاضرون بأنها لم تعثر على أي أدوات مخالفة للقانون.

وأشار الحاضرون إلى أن القوة المنفذة للاقتحام تابعة للشرطة في محطة أم الفحم، معتبرين أن ما جرى يعيد إلى الواجهة مشاهد سابقة شهدتها المنطقة خلال مناسبات اجتماعية.

ولم يصدر، حتى الآن، توضيح رسمي من الشرطة بشأن أسباب الاقتحام أو مبررات استخدام القوة، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب منها بشأن الإصابات والادعاءات الواردة من الحاضرين.