مصرع شاب من دورا إثر سقوطه من علو أثناء عمله في أراضي 48

لقي الشاب ضياء سالم العرب، من مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية، مصرعه إثر سقوطه من علو أثناء عمله في أراضي 48.

لقي الشاب ضياء سالم العرب، من سكان مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية، مصرعه أمس الخميس، إثر سقوطه من علو أثناء عمله في أراضي 48، في حادث عمل مأساوي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب تعرض للسقوط أثناء وجوده في مكان عمله، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة الخطورة، قبل أن يعلن عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تواصل حوادث العمل التي تحصد أرواح العمال، ولا سيما في مواقع البناء والأعمال التي تنطوي على مخاطر السقوط من ارتفاعات.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول مكان وقوع الحادث وظروفه، فيما يُنتظر صدور معلومات رسمية حول ملابساته.

ويأتي مصرع العرب في ظل استمرار تسجيل حوادث عمل قاتلة بين العمال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي، ولا سيما في القطاعات التي تنطوي على مخاطر السقوط من علو.

وتشير معطيات فلسطينية إلى أن العمال الفلسطينيين يواجهون مخاطر مرتفعة في مواقع العمل، وسط انتقادات تتعلق بمستويات السلامة والرقابة على ظروف تشغيلهم.

وسبق أن شهدت مواقع عمل داخل أراضي 48 حوادث أودت بحياة عمال من الضفة الغربية، بينهم عمال قضوا إثر سقوطهم من ارتفاعات في ورش البناء.