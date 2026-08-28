مقتل شاب بإطلاق نار في يافا

قُتل شاب في الثلاثينيات من عمره، فجر اليوم الجمعة، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجناة.

من موقع الجريمة في يافا، فجر اليوم ("نجمة داود الحمراء")

قُتل الشاب أحمد عبد شقرا في الثلاثينيات من عمره، فجر اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته البالغة جراء تعرضه لإطلاق نار في شارع النزهة جادة (يروشاليم) بمدينة يافا.

ضحية الجريمة أحمد عبد شقرا

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقت طواقم "نجمة داود الحمراء" بلاغًا عند الساعة 03:16 عن مصاب في المكان، وعثرت عليه فاقدًا للوعي، دون نبض أو تنفس، وقد أصيب بجروح نافذة في جسده.

وأجرت الطواقم عمليات إنعاش في المكان، قبل نقله بحالة حرجة إلى مستشفى "فولفسون"، حيث أُعلن عن وفاته لاحقًا رغم محاولات إنقاذ حياته.

ووصلت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا في ملابسات الجريمة، فيما باشرت بجمع الأدلة والبحث عن المشتبه بهم، دون الإعلان عن اعتقالات حتى الآن.

153 قتيلًا وقتيلة في المجتمع العربي منذ بداية العام

ترفع جريمة القتل الأخيرة حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 153 قتيلًا وقتيلة، وسط استمرار موجة الجريمة المنظمة وتصاعد الشعور بانعدام الأمن، من دون مؤشرات على تراجعها.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، فيما تتواصل الانتقادات للشرطة الإسرائيلية والحكومة، على خلفية ما يوصف بالفشل في مواجهة منظمات الجريمة، إلى جانب ضعف التحقيق في العديد من جرائم القتل ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتواصل جرائم القتل حصد أرواح المواطنين العرب، في ظل ارتفاع متواصل في الحصيلة السنوية للضحايا واستمرار حالة القلق التي تعصف بالمجتمع العربي.