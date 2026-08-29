تمديد اعتقال 3 مشتبهين بجريمة قتل أحمد شقرا من يافا

تمديد اعتقال 3 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل الشاب أحمد عبد شقرا في مدينة يافا والتي ارتكبت فجر يوم الجمعة، إذ جرى تمديد اعتقالهم لغاية يوم الخميس المقبل.

من مكان الجريمة (تصوير: "نجمة داود الحمراء")

مددت محكمة الصلح في تل أبيب مساء، السبت، اعتقال 3 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل الشاب أحمد عبد شقرا من مدينة يافا.

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وأفيد بأن المشتبهين من سكان المدينة نفسها، وهم يبلغون من العمر 19 و20 و28 عاما.

وكانت الشرطة قد أعلنت الجمعة اعتقال المشتبهين الثلاثة عقب جريمة القتل، قبل أن يتم عرضهم على المحكمة وتمديد اعتقالهم لغاية 3 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن التحقيق في الجريمة أُسند إلى الوحدة المركزية التابعة للواء تل أبيب.

وارتكبت الجريمة فجر يوم الجمعة، عندما تعرض الضحية شقرا لإطلاق نار في شارع النزهة جادة (يروشاليم) في مدينة يافا، ما أسفر عن مقتله إثر إصابته بجراح بالغة الخطورة.