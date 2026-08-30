إصابة خطيرة لسائق حافلة من جبل المكبر إثر اعتداء عنصري في بيت شيمش

أصيب سائق الحافلة خالد رزق عويسات من جبل المكبر بجروح خطيرة في الرأس، إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة أثناء عمله في بيت شميش، فيما يرقد في قسم العناية المركزة لتلقي العلاج.

سائق الحافلة خالد عويسات بعد الاعتداء عليه (صورة متداولة في شبكة التواصل الاجتماعي)

أصيب سائق الحافلة خالد رزق عويسات، من جبل المكبر في القدس، بجروح خطيرة، إثر تعرضه لاعتداء عنصري عنيف أثناء عمله في مدينة بيت شيمش.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعرض عويسات للاعتداء من قبل مستوطن بواسطة أداة حادة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في منطقة الرأس.

القدس: اعتداء عنصري بالضرب على سائق حافلة من بلدة جبل المكبر في "بيت شيمش" من قبل مستوطن pic.twitter.com/akZktcKT9U — موقع عرب 48 (@arab48website) August 30, 2026

وأفادت المعلومات بأن حالته الصحية وصفت بالصعبة، وأنه يتلقى العلاج في قسم العناية المركزة (الإنعاش)، وسط متابعة طبية لحالته.

ويأتي الاعتداء في ظل مخاوف متزايدة بشأن سلامة العاملين في قطاع المواصلات العامة، ولا سيما السائقين الذين يتعرضون أحيانًا لاعتداءات عنصرية أثناء تأدية عملهم.