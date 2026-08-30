ارتفاع سعر البنزين إلى 8.25 شيكلًا للتر بدءًا من 1 أيلول

أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية ارتفاع أسعار الوقود في إسرائيل، إذ سيصل سعر لتر بنزين 95 أوكتان إلى 8.25 شيكلًا اعتبارًا من أيلول/ سبتمبر، بزيادة 16 أغورة عن الشهر السابق.

من المقرر أن يرتفع سعر لتر البنزين في إسرائيل بـ16 أغورة، ليبلغ 8.25 شيكلًا، اعتبارًا من بداية شهر أيلول/ سبتمبر.

وسيُحدَّث السعر الجديد خلال الليل بين يومي الإثنين والثلاثاء، مع الانتقال إلى شهر أيلول، وفقًا للتحديث الدوري لأسعار الوقود.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية، اليوم الأحد، تحديث أسعار الوقود لشهر أيلول/ سبتمبر، إذ سيرتفع سعر لتر بنزين 95 أوكتان في محطات الخدمة الذاتية إلى 8.25 شيكلًا، اعتبارًا من منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء.

ويمثل السعر الجديد ارتفاعًا قدره 16 أغورة للتر مقارنة بالتحديث السابق.

أما الإضافة مقابل الحصول على خدمة كاملة في محطات الوقود، فستبلغ 26 أغورة للتر، بزيادة أغورة واحدة مقارنة بالسعر السابق.

وقالت مديرة إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنى التحتية، بت شيبع أبو حصيرة: "أثرت عدة عوامل هذا الشهر على ارتفاع سعر الوقود. ومن بين هذه العوامل ارتفاع سعر البنزين في السوق الدولية بنحو 6%، وقد عوّض هذا الارتفاع جزئيًا انخفاض سعر صرف الدولار بنحو 3%".