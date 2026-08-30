اعتقال مشتبهين بإضرام النار في مركبتين بعكا

اعتقلت الشرطة مشتبهين اثنين بإضرام النار في مركبتين بمدينة عكا، بعد اعتراض مركبتهما أثناء محاولتهما الفرار. ومددت محكمة الصلح في حيفا اعتقالهما حتى 31 آب/ أغسطس الجاري لاستكمال التحقيق.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية شخصين، بشبهة إضرام النار في مركبتين بمدينة عكا، وذلك بعد مطاردتهما وإغلاق الطريق أمام المركبة التي كانا يستقلانها.

وبحسب الشرطة، صباح اليوم الأحد، بدأت محطة عكا التابعة لمنطقة "آشر" التحقيق في الحادثة، نهاية الأسبوع، إثر بلاغ تلقته الشرطة حول اشتعال النيران في مركبتين بالمدينة.

ووصل أفراد الشرطة إلى المكان وشرعوا بأعمال البحث والتحقيق، وتمكنوا خلال وقت قصير من تحديد المركبة التي يُشتبه بأن المشتبهين استخدماها لتنفيذ عملية الإحراق.

وأفادت الشرطة بأن أفرادها اعترضوا طريق المركبة، بعدما حاول المشتبه بهما الفرار، وتمكنوا من اعتقالهما.

ومددت محكمة الصلح في حيفا، بناء على طلب الشرطة، اعتقال المشتبه بهما حتى 31 آب/ أغسطس الجاري، لاستكمال التحقيق في ملابسات الحادثة.