القائمة المشتركة تقر طواقمها الميدانية والإعلامية لتعزيز استعدادها للانتخابات المقبلة

عقدت طواقم القائمة المشتركة اجتماعا أقرّت فيه طواقمها الإعلامية والتنظيمية والميدانية، استعدادا لانتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر 2026، بهدف تعزيز الوحدة، رفع نسبة التصويت، وتحقيق أكبر تمثيل لقطع الطريق أمام المخاطر الفاشية.

عقدت طواقم القائمة المشتركة بمشاركة ممثلين عن الجبهة والتجمّع والعربية للتغيير، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات للانتخابات المقبلة، وتعزيز العمل المشترك.

يأتي ذلك بهدف تحقيق أكبر إنجاز انتخابي ممكن في الانتخابات المقبلة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.

جانب من اجتماع الطواقم

وخلال الاجتماع، جرى إقرار الطواقم الإعلامية والتنظيمية والميدانية، إلى جانب طواقم للعمل مع مختلف الشرائح والقطاعات في مجتمعنا، بهدف توسيع دائرة المشاركة ورفع نسبة التصويت، وتعزيز دعم القائمة المشتركة وحضورها في مختلف البلدات والمناطق.

وأكدت المشتركة أن هذه الانتخابات تحمل أهمية استثنائية لمجتمعنا في ظل المرحلة السياسية الخطيرة والتحديات المتصاعدة.

وشدت على أن ذلك يفرض تعزيز الوحدة والعمل المشترك، وتنظيم كل الطاقات والقدرات، والانطلاق بقوة إلى الميدان لتحقيق تمثيل سياسي يليق بمجتمعنا وحجم التحديات التي يواجهها.

وفي العشرين من الشهر الجاري، أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير، في بيان مشترك، انطلاق القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة، وبإسناد أوساط جماهيرية وشعبية واسعة.

وجاء في البيان المشترك، أن "هذه الشراكة تأتي انطلاقا من إدراكنا لعمق التحديات والمخاطر الفاشية والعنصرية التي تستهدف وجودنا وحقوقنا وقضايانا العادلة، وإيمانا بأن مواجهتها تتطلب أوسع وحدة سياسية وانتخابية".