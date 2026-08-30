اللجنة الشعبية في مجد الكروم تدين اعتداء الشرطة على رئيس المجلس المحلي

أدانت اللجنة الشعبية في مجد الكروم الاعتداء على رئيس المجلس المحلي، سليم صليبي، خلال تدخله لمنع اعتقال أحد أبناء البلدة بعنف، وطالبت بفتح تحقيق ومحاسبة الشرطي المسؤول.

أدانت اللجنة الشعبية في مجد الكروم بشدة، اليوم الأحد، الاعتداء الذي تعرّض له رئيس المجلس المحلي، سليم صليبي، بعد تدخله لدى مشاهدته أحد أبناء البلدة يتعرض للاعتقال بصورة وصفتها بالعنيفة.

وقالت اللجنة في بيان إن الاعتداء يعكس "ممارسات شرطة بن غفير العنيفة والمهينة بحق المواطنين العرب"، مؤكدة أن واجب الشرطة هو حماية المواطنين وصون كرامتهم، وليس استخدام العنف أو إهانتهم.

عنصر من الشرطة الإسرائيلية يدفع رئيس مجلس محلي مجد الكروم سليم صليبي أثناء توقيف أحد الشبان في البلدة pic.twitter.com/WklHPrqJmc — موقع عرب 48 (@arab48website) August 30, 2026

وطالبت اللجنة بإجراء تحقيق فوري مع الشرطي المسؤول عن الاعتداء ومحاسبته، مشددة على ضرورة احترام رئيس المجلس المحلي باعتباره شخصية منتخبة من الجمهور، وعلى مكانته ومسؤوليته تجاه أبناء بلدته.

وأكدت اللجنة رفضها "بشكل قاطع" لأي اعتداء أو تعامل مهين مع المواطنين العرب، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الممارسات.