مصرع سيدة وإصابة 7 بحادث طرق قرب حيفا

أسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة سبعة أشخاص، بينهم رجل بجراح خطيرة، فيما وصفت إصابات الآخرين بالمتوسطة، بينما باشرت الشرطة التحقيق في ملابساته وأغلقت المقطع أمام حركة المرور.

مكان حادث الطرق الذي وقع صباح اليوم الأحد قرب حيفا (الإسعاف)

لقيت سيدة في الخمسينيات من عمرها مصرعها، وأصيب رجل بجراح خطيرة، فيما أصيب ستة أشخاص آخرين بجراح متوسطة، جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الأحد على شارع رقم 2، قرب عتليت جنوب حيفا.

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وأفادت طواقم الإسعاف بأنها تلقت بلاغا حول حادث تصادم بين أربع مركبات على شارع رقم 2، في المقطع الواقع قرب عتليت.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، حيث أجرت عمليات إنعاش للسيدة، قبل إقرار وفاتها في موقع الحادث.

كما أصيب في الحادث رجل يبلغ من العمر نحو 60 عامًا بجراح خطيرة، إضافة إلى ستة مصابين آخرين بجراح متوسطة.

وقامت طواقم نجمة داود الحمراء بإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى "هليل يافيه" في الخضيرة ومستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، فيما أغلقت شارع رقم 2 في كلا الاتجاهين، في المقطع الممتد بين زخرون يعقوب وعتليت، أمام حركة المرور، إلى حين انتهاء التحقيق ورفع آثار الحادث.

ومساء السبت، لقي سرور عامر (53 عاما) من حرفيش، والفتى ريان أسعد (17 عاما) من كسرى، مصرعيهما وأصيب شاب بجراح خطيرة جراء حادث طرق وقع على شارع 854 بالقرب من بلدتي كسرى وكفر سميع في الجليل الغربي.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، بأن 293 شخصا بينهم 114 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري.