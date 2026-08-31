اعتقال 7 مشتبهين بينهم رئيس مجلس محلي بالنقب بشبهات رشوة واحتيال

تكشف التحقيقات عن شبهات فساد داخل سلطة محلية في الجنوب، وسط اتهامات باستغلال المناقصات والتوظيف الوهمي لتحقيق مكاسب مالية، فيما تواصل الشرطة فحص دور مسؤولين وأفراد من عائلة رئيس المجلس.

أعلنت الشرطة، صباح الإثنين، اعتقال سبعة مشتبهين، بينهم رئيس مجلس محلي تل السبع في النقب وأفراد من عائلته، للاشتباه بارتكاب مخالفات تتعلق بالرشوة والاحتيال والتلاعب بالمناقصات وخيانة الأمانة والتوظيف الوهمي.

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وجاءت الاعتقالات بعد تحقيق سري أجرته الوحدة الوطنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية "يالك" في لاهف 433، بالتعاون مع شرطة الجنوب ووحدات أخرى، للاشتباه بالتلاعب بمناقصات المجلس وتوظيف أشخاص بشكل وهمي بهدف الحصول على أموال من السلطة المحلية وتحويلها إلى جيوب المشتبه بهم.

وبالتزامن مع الانتقال إلى المرحلة العلنية من التحقيق، نفذت الشرطة عمليات تفتيش في مكاتب المجلس المحلي في بلدة تل السبع، فيما جرى توقيف عدد من المسؤولين في المجلس، بينهم رئيسه وأفراد من عائلته.

وشاركت في العملية وحدات من الشرطة والحرس الوطني وحرس الحدود، بالتعاون مع سلطة الضرائب والهيئة المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحت إشراف القسم الاقتصادي في النيابة العامة.

ومن المقرر عرض المشتبه بهم، في وقت لاحق اليوم، على محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب تمديد توقيفهم.