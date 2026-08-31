طلاب القرى غير المعترف بها يبدؤون العام الدراسي الثلاثاء وإضراب شامل يلوح في الأفق

تبدأ مدارس القرى غير المعترف بها في مجلس واحة الصحراء بالنقب العام الدراسي غدا الثلاثاء كالمعتاد، على أن تُعقد جلسة تقييمية لبحث أوضاعها، وسط تأكيد أولياء الأمور والمجلس الإقليمي على البدء بإضراب شامل، الأربعاء، إذا لم توفّر الخدمات الأساسية.

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في المجلس الإقليمي واحة الصحراء، الإثنين، عن افتتاح العام الدارسي الجديد غدا كالمعتاد.

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وأعلنت اللجنة والمجلس عن عقد جلسة تقييمية غدا، الثلاثاء، للوقوف على ظروف المدارس، وفي حال لم تُوفّر الخدمات سيبدأ إضراب عام وشامل من يوم الأربعاء، ويأتي ذلك في ظل عدم توفير الخدمات في المؤسسات التعليمية بسبب عدم تحويل الميزانيات من قبل وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.

وجاء القرار بعد عقد اجتماع في المدرسة الثانوية في قرية أبو تلول في النقب، للجنة أولياء أمور الطلاب في قرى مجلس واحة الصحراء غير المعترف بها، والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.

جانب من اجتماع لجنة أولياء الأمور والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها (عرب 48)

وتعاني المدارس في القرى من عدم توافر الخدمات الأساسية في المدارس، بسبب عدم تحويل الميزانيات المستحقة إلى المجلس المحلي.

وافتتح اللقاء مدير عام مجلس القرى غير المعترف بها، سليمان الهواشلة، والذي تحدث عن حالة المدارس والخدمات والخطوات التي ستتخذ بحال لم تُوفّر الخدمات.

مدير عام مجلس القرى غير المعترف بها، سليمان الهواشلة (عرب 48)

ويصل عدد الطلاب في القرى غير المعترف بها لمجلس واحة الصحراء إلى نحو 8 آلاف طالب، ويصل عدد المدارس ورياض الأطفال إلى 12 في القرى غير المعترف بها للمجلس، من بينها مدرستين ثانويتين.