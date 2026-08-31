لائحة اتهام ضد حارس أمن أطلق النارعند مدرسة بيافة الناصرة

تعتزم نيابة لواء الشمال تقديم لائحة اتهام ضد حارس أمن، بشبهة إطلاق النار خلال خلاف شخصي عند مدخل مدرسة في يافة الناصرة، في أيار/ مايو الماضي، رغم عدم السماح له بحمل السلاح في إطار عمله.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن النيابة العامة في لواء الشمال ستقدم لائحة اتهام ضد حارس أمن، على خلفية حادثة إطلاق نار وقعت عند مدخل مدرسة في يافة الناصرة في أيار/ مايو الماضي.

وبحسب الشرطة، وقع إطلاق النار صباح 16 أيار/ مايو، إثر خلاف شخصي مرتبط بحارس الأمن، الذي كان يعمل في المكان. ووصلت قوات الشرطة إلى المدرسة وبدأت التحقيق في ملابسات الحادث.

وخلال التحقيق، اشتبهت الشرطة بأن حارس الأمن لم يكتفِ بالتعرض لإطلاق النار، وإنما ردّ بإطلاق النار بدوره، رغم عدم السماح له بحمل السلاح في إطار عمله.

وأوقفت الشرطة الحارس بالقرب من موقع الحادث، إلا أنه نفى الشبهات المنسوبة إليه، وأُطلق سراحه بعد عدة أيام بشروط تقييدية.

وذكرت الشرطة أنه في 24 آب/ أغسطس الجاري، وبعد مواصلة التحقيق بصورة سرية وجمع أدلة إضافية، أعيد توقيف الحارس، فيما جرى تمديد توقيفه عدة مرات خلال الفترة الماضية.

ومع انتهاء التحقيق، من المقرر أن تقدم نيابة لواء الشمال لائحة اتهام ضد الحارس، إلى جانب طلب إبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية.