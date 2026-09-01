إصابة خطيرة لرجل خلال أعمال ترميم في منزله بباقة الغربية

أُصيب رجل (50 عامًا) بجروح خطيرة، اليوم، إثر تعرضه للإصابة بحاوية خلال أعمال ترميم في منزله بمدينة باقة الغربية، ونُقل إلى مستشفى "هيلل يافه" لتلقي العلاج.

أُصيب رجل يبلغ نحو 50 عامًا بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للإصابة بجسم ثقيل خلال أعمال ترميم في منزله بمدينة باقة الغربية في منطقة المثلث.

ووفق ما أفاد "اتحاد الإنقاذ"، وقع الحادث في ساحة مبنى سكني بشارع "الهدى"، بعدما سقطت حاوية وأصابت الرجل أثناء أعمال الترميم.

وقال الطبيب المتطوع في اتحاد الإنقاذ، د. رامي عثماني، إن الطواقم الطبية قدمت للمصاب الإسعافات الأولية في المكان، قبل نقله إلى مستشفى "هيلل يافه" لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالخطيرة.

ولم تُعرف على الفور تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادث.