اتهام شاب من الحسينية بالتخطيط للانضمام إلى داعش والقتال في صفوفه

قدّمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا لائحة اتهام ضد خميس سواعد (30 عامًا) من الحسينية، بتهمة "التدرب أو تلقي الإرشاد لأغراض إرهابية"، بزعم "استعداده للانضمام إلى تنظيم داعش والقتال في صفوفه خارج البلاد".

قدّمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد خميس سواعد (30 عامًا)، من سكان قرية الحسينية في منطقة الجليل، شمالي البلاد، نسبت إليه فيها تهمة "التدرب أو تلقي الإرشاد لأغراض إرهابية"، وذلك على خلفية اتهامه بـ"إعداد نفسه للانضمام إلى تنظيم داعش والقتال في صفوفه خارج البلاد".

وبحسب لائحة الاتهام، التي قدّمها المحامي سيغف أدلر من نيابة لواء حيفا، "بدأ سواعد منذ عام 2023 بإبداء اهتمام متزايد بتنظيم داعش، واستمر ذلك حتى اعتقاله في آب/ أغسطس الماضي، فيما تطوّر لديه تأييد إيديولوجي للتنظيم"، وفق النيابة.

وتزعم النيابة أنه "في عام 2024 اتخذ سواعد قرارًا بالسفر إلى سورية أو إحدى الدول الإفريقية بهدف الانضمام إلى صفوف داعش، وبدأ استعداداته لذلك من خلال متابعة مضامين ومحاضرات لقياديين في التنظيم، إضافة إلى ادخار الأموال تمهيدًا للسفر".

وتشير لائحة الاتهام إلى أن "سواعد، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي بين عامي 2017 و2019، واصل خلال عام 2026 متابعة وتحميل مواد إرشادية مرتبطة بالقتال والعمل العسكري".

وبحسب الادعاء، "شملت المواد التي تابعها سواعد مقاطع فيديو وأدلة إرشادية تتناول تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب استخدام الأسلحة وتطبيق تكتيكات عسكرية، وذلك بهدف الاستعداد والمساهمة في نشاط تنظيم داعش"، وفق ما ورد في لائحة الاتهام.

وتنسب النيابة إلى سواعد "ارتكاب مخالفات تتعلق بالتدرب أو تلقي الإرشاد لأغراض إرهابية"، فيما ستنظر المحكمة في التهم الموجهة إليه والإجراءات القانونية المترتبة عليها.