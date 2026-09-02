تعطيل الدراسة في شقيب السلام وتل السبع بسبب انقطاع المياه

عُلّقت الدراسة، اليوم الأربعاء، في جميع المدارس ورياض الأطفال في شقيب السلام وتل السبع، بسبب انقطاع المياه وعدم توفر الظروف الصحية الملائمة لاستقبال الطلاب والأطفال.

أُعلن صباح اليوم، الأربعاء، عن تعطيل الدراسة في جميع المدارس ورياض الأطفال في بلدتي شقيب السلام وتل السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بسبب استمرار انقطاع المياه وعدم توفرها في المؤسسات التعليمية.

وأوضح المجلسان المحليان أن القرار جاء حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والأطفال والطواقم التعليمية، في ظل عدم توفر الظروف الملائمة لاستمرار الدوام الدراسي.

وأكد المجلسان العمل بالتعاون مع الجهات المختصة لمعالجة المشكلة وإعادة تزويد البلدتين بالمياه في أسرع وقت ممكن، داعيين الأهالي إلى متابعة الإعلانات الرسمية والتحديثات بهذا الشأن.