رصد بعوض مصاب بحمى غرب النيل في عدة مناطق بالبلاد

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار نشاط الفيروس خلال موسم انتشار البعوض، ما يرفع الحاجة إلى تكثيف إجراءات الوقاية والمكافحة، خصوصاً مع تسجيل إصابات بشرية وحالات خطرة مرتبطة بالمرض.

أعلنت وزارتا حماية البيئة والصحة، الثلاثاء، رصد إناث بعوض حاملة لفيروس حمى غرب النيل في رمات هشارون والمجالس الإقليمية عيمق حيفر وليف هشارون وإيلوت، في مؤشر على استمرار نشاط الفيروس خلال موسم البعوض.

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وقالت وزارة الصحة إنه منذ بداية موسم نشاط حمى غرب النيل، شخصت 20 إصابة بالمرض، لا يزال أحد المصابين يتلقى العلاج في المستشفى، فيما توفي شخص واحد.

وأوضحت أن معظم الحالات ظهرت عليها أعراض نموذجية، بينها الحمى والطفح الجلدي وتغيرات في مستوى الوعي، بينما تتواصل التحقيقات الوبائية لتحديد أماكن التعرض المحتملة للبعوض.

وأوعزت وزارة حماية البيئة إلى السلطات المحلية، ولا سيما المناطق التي رصد فيها البعوض المصاب، بتوسيع عمليات الرصد والوقاية والمكافحة والتوعية، للحد من خطر انتشار الفيروس.

وتكثف الوزارتان عمليات الرصد خلال موسم البعوض، إذ تزداد فرص تكاثره في ظل ارتفاع درجات الحرارة ووجود المياه الراكدة. وتشمل الإجراءات تجفيف مصادر المياه الراكدة، واستخدام طاردات البعوض المصرح بها، وتركيب شبكات على النوافذ، وارتداء ملابس طويلة وفاتحة اللون، وتشغيل المراوح في الأماكن المغلقة والمفتوحة، إلى جانب إبلاغ السلطات المحلية عن تجمعات البعوض أو المياه الراكدة.

وحذرت وزارة الصحة من أن معظم المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض، فيما قد تتطور لدى نسبة قليلة إصابات عصبية خطيرة قد تكون قاتلة.

ودعت إلى تشديد إجراءات الوقاية، خصوصاً لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، باعتبارهم أكثر عرضة للإصابة الشديدة.

بدورها، أكدت وزارة حماية البيئة أن رصد البعوض الحامل للفيروس يشير إلى استمرار ارتفاع خطر تعرض السكان للعدوى، مشددة على أهمية تعاون الجمهور مع السلطات والإبلاغ عن مصادر المياه الراكدة وتجمعات البعوض، بما يتيح تنفيذ عمليات المكافحة بصورة سريعة وفعالة.

وتواصل وزارتا الصحة وحماية البيئة عمليات الرصد ومتابعة الإصابات في مختلف أنحاء البلاد، وسط توقعات باستمرار ارتفاع انتشار إناث البعوض الحاملة للفيروس حتى نهاية نوفمبر.