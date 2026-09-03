إصابة شاب بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في الرينة

تأتي هذه الجرائم في ظل تصاعد مقلق للعنف في المجتمع العربي، مع استمرار تسجيل معدلات مرتفعة للقتل وإطلاق النار، وسط انتقادات متواصلة لأداء الشرطة والحكومة وعجزهما عن الحد من انتشار الجريمة وملاحقة المتورطين.

157 قتيلًا في المجتمع العربي منذ بداية العام (توضيحية- الشرطة)

أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عامًا بجروح خطيرة، فجر الخميس، جراء جريمة إطلاق نار في بلدة الرينة، قضاء الناصرة.

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وأفادت نجمة داوود الحمراء أن طواقمها تلقت بلاغا عند الساعة 02:42، ووصلت إلى المكان وقدمت للمصاب الإسعافات الأولية والعلاج الطبي المنقذ للحياة، قبل نقله إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة.

وذكرت الطواقم الطبية أن الشاب كان واعيًا أثناء تلقي العلاج، إلا أنه أصيب بجروح نافذة وخطيرة في أنحاء متفرقة من جسده، ووصفت حالته بالخطيرة.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، مرجحة أن تكون خلفيتها جنائية، فيما لم يعلن عن اعتقال أي مشتبه به حتى الآن.

وتستفحل الجريمة المنظمة في الناصرة، بعدما حصدت جرائم إطلاق النار، مساء الأربعاء، حياة ثلاثة أشخاص خلال نحو ساعتين، بينهم شابان قُتلا داخل سيارتهما في جريمة قتل مزدوجة.

وبهذه الجرائم، ترتفع حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 157 قتيلا منذ بداية العام، في ظل استمرار عجز الشرطة والحكومة عن كبح تفشي الجريمة، وسط اتهامات بالفشل والتواطؤ، فيما يواصل الجناة الإفلات من العقاب.

وفي الجريمة الأولى، أُطلق النار بكثافة على الشابين أثناء وجودهما داخل سيارة في المدينة، فيما عثر قرب المكان على سيارة يشتبه باستخدامها في تنفيذ الجريمة.

وفي الجريمة الثانية، قتل شاب يبلغ نحو 25 عاما، بعد إصابته بجروح نافذة وحالته حرجة جدا، وفق ما أفادت به طواقم الإسعاف.