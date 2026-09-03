إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان بحادث انقلاب قرب معليا

أصيب أربعة أشخاص، بينهم طفلان، بجروح متفاوتة إثر انزلاق مركبة إلى وادٍ قرب معليا، صباح اليوم الخميس، فيما وصفت حالة رجل وطفل بالخطيرة.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيب أربعة أشخاص، صباح اليوم الخميس، إثر انزلاق مركبة وانحرافها إلى وادٍ بمحاذاة شارع 89 قرب بلدة معليا في منطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد.

وبحسب طواقم الإسعاف، فإن المصابين هم رجل في نحو الستين من عمره وطفل يبلغ أربعة أعوام، وكلاهما أصيب بجروح خطيرة، إضافة إلى امرأة (35 عامًا) وصبية تبلغ نحو عام واحد، وقد وصفت حالتهما بالمتوسطة.

وأفادت طواقم الإسعاف أن الرجل والطفل أصيبا بإصابات خطيرة في الرأس، فيما أصيبت المرأة بجروح في أطرافها، بينما تعرضت الطفلة لإصابة في الوجه.

وقدم المسعفون العلاج الأولي للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المركز الطبي للجليل في نهريا، بواسطة سيارات الإسعاف ووحدات العناية المكثفة.

وقال المسعف محمد زيتون إن "الطواقم عثرت لدى وصولها إلى المكان على المركبة داخل الوادي، بعدما انحرفت على ما يبدو أثناء سيرها"، مشيرًا إلى أن "الرجل كان في حالة وعي مضطربة وحالته خطيرة وغير مستقرة، بينما كان الطفل يعاني من إصابة خطيرة في الرأس".

وأضاف أن "الطواقم قدمت للمصابين علاجًا منقذًا للحياة قبل نقلهم إلى المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.