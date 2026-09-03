التوقيت الشتوي في البلاد يبدأ أواخر تشرين الأول

تعود البلاد إلى التوقيت الشتوي فجر الأحد 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، إذ ستُعاد عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء من الثانية إلى الواحدة، ما يعني كسب ساعة نوم إضافية وإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في البلاد فجر يوم الأحد، 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وذلك بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ أواخر آذار/ مارس الماضي.

وبحسب الموعد المحدد، ستُعاد عقارب الساعة عند الساعة الثانية فجرًا إلى الوراء 60 دقيقة، لتصبح الساعة الواحدة، وبذلك يحصل المواطنون على ساعة إضافية من النوم، فيما ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي.

وكانت إسرائيل قد انتقلت إلى التوقيت الصيفي فجر 27 آذار/ مارس 2026، عندما جرى تقديم عقارب الساعة من الثانية إلى الثالثة فجرًا. ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى فجر 25 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويأتي الانتقال إلى التوقيت الشتوي بموجب قانون تحديد الوقت، الذي ينص على العودة إلى التوقيت الشتوي في يوم الأحد الأخير من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام. وكان القانون قد عُدّل عام 2013، بحيث أصبحت فترة العمل بالتوقيت الصيفي أطول مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا، لتتوافق مدتها بصورة أكبر مع التوقيت المتبع في دول أوروبا.

ماذا يعني الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

مع إعادة عقارب الساعة ساعة إلى الوراء، تصبح إسرائيل متقدمة بساعتين عن التوقيت العالمي المنسق (UTC)، بدلًا من ثلاث ساعات خلال التوقيت الصيفي.

ويعني التغيير عمليًا شروق الشمس وغروبها في وقت أبكر وفق الساعة الرسمية، إذ تبدأ ساعات النهار مبكرًا وتنتهي في وقت أبكر خلال ساعات المساء.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى الربيع المقبل، موعد الانتقال مجددًا إلى التوقيت الصيفي، وفق أحكام قانون تحديد الوقت.