المتابعة تدعو لإحياء هبة القدس والأقصى في عرابة في الثالث من الشهر المقبل

قررت لجنة المتابعة العليا ورؤساء السلطات المحلية إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى بمدينة عرابة في 3 أكتوبر. كما أقرت خطوات للتصدي لهدم المنازل بطمرة واللد، وتفعيل لجان الصلح لمواجهة الجريمة، ومقاضاة المحرضين، ودعت لشد الرحال للأقصى.

جانب من المشاركين في المسيرة القطرية لإحياء الذكرى السنوية الـ25 لهبة القدس والأقصى في سخنين، 2025 ("عرب 48")

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية إلى إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى في مدينة عرّابة، السبت، الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وإلى زيارة أضرحة الشهداء خلال اليوم ذاته.

وذكرت لجنة المتابعة في بيان، أن "هذا القرار جاء خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته سكرتارية لجنة المتابعة في مدينة باقة الغربية، الخميس، والذي بحث عددا من القضايا التي تواجه المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل".

وبحسب البيان، فقد اتخذ الاجتماع القرارات التالية:

1. إحياء ذكرى هبة القدس والأقصى: قرر المجتمعون إحياء ذكرى هبّة القدس والأقصى هذا العام في مدينة عرّابة، وذلك يوم السبت 3.10، وستنشر بقية التفاصيل لاحقا.

2. حملة هدم المنازل: بحث الاجتماع حملة هدم المنازل التي تقودها دائرة أراضي إسرائيل بحجة عدم تسوية الملكية، بالأخص في مدينة طمرة وكذلك في مدينة اللد.

وقرر الاجتماع الدعوة إلى جلسة لهيئة تنسيق قطرية تضم اللجنة الشعبية والبلدية في طمرة، وممثلين عن مدينة اللد وعن لجنة الرؤساء ولجنة المتابعة وطواقم مهنية في مجالي التخطيط والقانون والإعلام، لمتابعة القضية وتسطير رسالة للمطالبة بالعودة إلى مسار التسوية الذي كان قائما حتى نهاية عام 2022، وتنظيم مظاهرة مقابل مكاتب دائرة أراضي إسرائيل.

كما قرر الاجتماع متابعة حملة هدم المنازل في وادي عارة والتصدي لها بالتنسيق مع السلطات المحلية في المنطقة.

3. قضية الجريمة والعنف: أكّدت لجنة المتابعة على ضرورة تفعيل لجان الصلح والسلم الأهلي، التي تقوم بدور مهم هذه الأيام في حقن الدماء، مع ضرورة إقامة لجان صلح في البلدات التي لا توجد فيها لجان فاعلة.

كما قررت المتابعة عقد يوم دراسي خاص للجنة المتابعة بشأن قضية الجريمة والعنف، لبحث الموضوع معمقا، وإعداد برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

4. التحريض على المجتمع العربي: أدانت لجنة المتابعة حملة التحريض العنصري الفاشي، الموجهة ضد المجتمع العربي بجميع فئاته، ومنها التحريض على القيادات والأحزاب والحركات السياسية والسلطات المحلية ولجنة المتابعة، والانفلات العنصري ضد الأطباء والطواقم الطبية والسائقين والمعلمين والطلاب والخريجين والإعلاميين العرب.

وقرر الاجتماع عقد اجتماع تشاوري مع طاقم منتدى الحقوقيين العرب، لبحث إمكانية مقاضاة المحرّضين، كما جرى الاتفاق على تحضير وثيقة مفصّلة لشرح أبعاد التحريض والتحذير منه ومن تبعاته.

5. المسجد الأقصى: استنكرت لجنة المتابعة الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، ودعت جماهير شعبنا إلى شد الرحال إلى القدس والأقصى، دفاعا عن الحق الديني والوطني.

كما أدانت المتابعة إصدار أمر بمنع الدكتور إبراهيم أبو جابر، القائم بأعمال رئيس حزب "الوفاء والإصلاح"، من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر، وذلك فور الانتهاء من زيارة وفد المتابعة للمسجد الأقصى.

وأدانت المتابعة منع الشيخين رائد صلاح وكمال خطيب وعدد كبير من المواطنين من دخول المسجد الأقصى. وأكدت المتابعة على مواصلة النضال للدفاع عن القدس والمقدسات بكافة الأساليب المشروعة.