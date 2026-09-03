بعد ارتفاعات متتالية.. خفض مرتقب لسعر البنزين بـ50 أغورة

تتجه السلطات إلى خفض سعر البنزين بنحو 50 أغورة لليتر، بعد أن طرحت وزارة المالية أمرًا لخفض ضريبة الوقود، على أن يوقّع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش القرار الأحد المقبل، إذا لم تطرأ اعتراضات تحول دون ذلك.

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، طرح أمر لخفض ضريبة الوقود (البلو) المفروضة على البنزين بمقدار 50 أغورة لليتر، وذلك لإتاحة المجال أمام الجمهور لتقديم ملاحظاته بشأن القرار.

وبحسب الوزارة، من المتوقع أن يوقّع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أمر خفض الضريبة بعد انتهاء فترة إتاحة المشروع للتعليقات العامة، يوم الأحد المقبل، وذلك بعد دراسة الملاحظات المقدمة.

وفي حال توقيع الأمر، يدخل القرار حيز التنفيذ فورًا، فيما يُتوقع أن تتحدّث أسعار البنزين في محطات الوقود عند منتصف الليل بين الأحد والإثنين.

ويأتي الإعلان بعد سلسلة من التقلبات الحادة في أسعار الوقود خلال الأشهر الأخيرة. وكان سعر لتر بنزين 95 أوكتان قد ارتفع مطلع آب/ أغسطس إلى 8.09 شواكل في الخدمة الذاتية، بزيادة بلغت 61 أغورة، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والبنزين عالميًا وارتفاع سعر صرف الدولار.

وكانت الحكومة قد بحثت في وقت سابق خفض ضريبة الوقود بهدف الحد من الارتفاع الحاد في الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين، في ظل تأثير أسعار المحروقات على تكاليف النقل والأسعار في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وبحسب وزارة المالية، فإن الخفض المقترح سيؤدي، في حال إقراره، إلى تقليص السعر النهائي للبنزين بنحو 50 أغورة لليتر، مع بقاء السعر الفعلي مرتبطًا بالتسعيرة الشهرية للوقود والعوامل المؤثرة فيها، وبينها أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الشيكل.