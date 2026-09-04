إصابة شاب بجروح خطيرة إثر تعرضه لاعتداء في طمرة

أصيب رجل يبلغ 33 عامًا بجروح خطيرة وغير مستقرة، فجر اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادثة عنف في مدينة طمرة، ونُقل إلى مستشفى "رمبام" لتلقي العلاج.

أصيب شاب يبلغ 33 عامًا بجروح خطيرة، فجر اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحدث عنف في مدينة طمرة.

وبحسب بيان صادر عن "نجمة داود الحمراء"، تلقى مركز الإسعاف بلاغًا عند الساعة 05:17 حول إصابة رجل في حادثة عنف بمدينة طمرة.

وقدّم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، قبل نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، وهو يعاني من إصابات نافذة، فيما وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة.

وقال مضمد ومسعف "نجمة داود الحمراء"، عدنان أبو رومي، إن "الطاقم وصل إلى المصاب، الذي كان جالسًا بعد تعرضه للإصابة، وقدم له العلاج الأولي، الذي شمل وقف النزيف وإعطاء الأدوية، ثم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة العناية المركزة، وحالته خطيرة وغير مستقرة".

ولم تذكر الشرطة، حتى الآن، تفاصيل إضافية حول ملابسات الحادثة أو خلفيتها.