الحرارة تتراجع قليلًا اليوم.. ثم موجة ارتفاع تدريجي مطلع الأسبوع

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من السبت، لتتجاوز المعدل العام بنحو 3 درجات مطلع الأسبوع المقبل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ، اليوم الجمعة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا، حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، فيما تبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من العام.

وخلال ساعات المساء والليل، يصبح الطقس منعشًا، خصوصًا في المناطق الجبلية، فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانًا. ويكون البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يطرأ، يوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس صيفيًا عاديًا، حارًا نسبيًا إلى حار خلال ساعات الظهيرة، وتبقى درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام.

وفي ساعات المساء والليل، يصبح الطقس منعشًا، خاصة في المناطق الجبلية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحيانًا، فيما يبقى البحر خفيفًا إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية، فيما يكون حارًا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

وفي ساعات الليل، يصبح الطقس لطيفًا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالًا في المناطق السهلية والساحلية.

الإثنين: يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية.

ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية، فيما يكون الطقس لطيفًا خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالًا في المناطق السهلية والساحلية.

الثلاثاء: تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو ثلاث درجات مئوية، ويسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة، في حين يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات الليل، يصبح الطقس لطيفًا في المناطق الجبلية، وأقل اعتدالًا في المناطق السهلية والساحلية.

وبذلك، تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم السبت، يتبعه طقس أكثر حرارة خلال بداية الأسبوع المقبل.