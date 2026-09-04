الناصرة: اعتقال 10 مشتبهين وضبط مسدس وقنبلة على خلفية جرائم القتل

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 10 مشتبهين خلال حملة ليلية في الناصرة، وضبطت مسدسًا وقنبلة يدوية ووسائل قتالية، في ظل تصاعد جرائم إطلاق النار ي المدينة.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنها وقوات من "حرس الحدود" كثّفت انتشارها في مدينة الناصرة، على خلفية "تصاعد حوادث إطلاق النار والعنف بين عصابات إجرامية"، كما أعلنت "اعتقال 10 مشتبهين وضبط أسلحة ووسائل قتالية" خلال حملة ليلية.

وقالت الشرطة إن عشرات عناصرها وعناصر "حرس الحدود" شاركوا خلال اليومين الأخيرين في "عمليات مركزة استهدفت أشخاصًا يُشتبه بضلوعهم في أنشطة إجرامية، وذلك في عدة مواقع تابعة لعصابات في المدينة".

وأضافت أن "عددًا من المشتبهين حاولوا الفرار من القوات خلال المداهمات، إلا أنه جرى توقيفهم بعد مطاردات على الأقدام".

وأشارت الشرطة إلى أنه "خلال العمليات، ضبطت القوات عددًا من الوسائل القتالية، بينها قنبلة يدوية ومسدس ووسائل قتالية أخرى"، وقالت الشرطة إن "ضبطها حال دون استخدامها في إطار الصراع بين العصابات".

وتأتي هذه الحملة بعد عملية نفذتها الشرطة في الليلة السابقة، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 20 مشتبهًا، بينهم شقيق أحد ضحايا جرائم القتل، ومددت المحكمة اعتقالهم حتى 6 آب/ أغسطس 2026، بحسب الشرطة.

وقالت الشرطة إنها كثفت خلال العام الأخير نشاطها في الناصرة، مشيرة إلى أن عملياتها أسفرت عن سجن قادة منظمة إجرامية محلية معروفة. وأضافت أنها ستواصل العمل ضد العصابات الإجرامية وملاحقة المشتبهين، بهدف "الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتقديم مخالفي القانون إلى القضاء".