النقب: مصرع شاب في حادث انقلاب مركبة قرب اللقية

أسفر حادث انقلاب مركبة وقع قرب بلدة اللقية في منطقة النقب عن مصرع شاب وإصابة آخر بجراح طفيفة، نقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

لقي شاب، في الأربعينيات من عمره، مصرعه وأصيب شاب (35 عاما) بجراح جراء حادث انقلاب مركبة في شارع فرعي بمنطقة حرشية قرب بلدة اللقية في منطقة النقب، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة شاب جراء إصابته بجراح بالغة الخطورة، وقدم العلاجات الأولية لمصاب وصفت حالته بالطفيفة ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وقال اثنان من أفراد الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان رأينا مركبة متضررة بشكل كبير في كافة جوانبها جراء انقلابها كما يبدو، وقد تواجد خارجها شاب عانى من إصابة خطيرة وكان فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس، إذ أجرينا له الفحوص الطبية في المكان لكن لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته".

وأضافا أن "مصابا آخر نقل إلى المستشفى وهو يعاني من إصابات طفيفة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات "السلطة الوطنية للأمان على الطرق"، أن 303 أشخاص بينهم 120 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري.